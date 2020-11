Comedy Central presenteert de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020'

Foto: Comedy Central - © ViacomCBS 2020

Na voorgaande succesvolle edities met Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B zou Nederland zich rond deze tijd klaar moeten maken voor een nieuwe editie van de 'Comedy Central Roast'.

In het jaar waarin alles anders was, waarin theaters meerdere malen werden gesloten, festivals werden geannuleerd en verjaardagsfeestjes niet door konden gaan, ging er ook een streep door deze jaarlijkse traditie. In plaats van de klassieke roast, introduceert Comedy Central daarom een nieuwe show die zich dit jaar niet zal focussen op een persoon, maar op een van de meest bizarre jaren uit de moderne geschiedenis van de mens: 2020. De 'Comedy Central Roast: Kater van 2020' is op vrijdag 1 januari om 20.00 uur te zien op Comedy Central in Nederland en België.

In de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020' blikken vijf comedians uit Nederland en België met een kater terug op een gruweljaar waarin alles wat er mis kon gaan ook daadwerkelijk misging: lockdowns, geannuleerde evenementen, eenzame verjaardagsfeestjes, complottheorieën, afgelaste vakanties, faillissementen en veel meer. De hilarische scènes worden afgewisseld met een filmisch gedraaide collectie van sketches met BN’ers in hun eigen woonkamers die op een inktzwarte en vlijmscherpe manier geconfronteerd worden met de kater van 2020.

In aanloop naar de show zendt Comedy Central iedere maandag- en vrijdagavond een 'Roast' uit. Aanstaande vrijdag 27 november is de 'Roast' van Charlie Sheen te zien. Daarop volgen de Roasts van Giel Beelen, James Franco, Johnny de Mol, Donald Trump, Ali B, Alec Baldwin en Bruce Willis.

Over de 'Comedy Central Roast'

Comedy Central heeft de internationale roast traditie van het merk vier jaar geleden naar Nederland gehaald en daarmee het roasten op de kaart gezet. Na succesvolle internationale edities met beroemdheden als Donald Trump, Bruce Willis, Justin Bieber, James Franco, Charlie Sheen en Pamela Anderson, mochten in Nederland Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B al plaatsnemen op de 'Roast'-stoel. Hoewel het motto van de 'Comedy Central Roast' normaal gesproken 'We only Roast the ones we love' is, gaat dat niet op voor de editie van dit jaar. 2020 heeft ons allen een flinke kater bezorgd waar we tijdens de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020' met een flinke dosis humor op terugblikken.