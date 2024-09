Comedy Central brengt nieuwe afleveringen 'Family Guy' en 'Bob's Burgers'

Deze september is het weer tijd om je lachspieren aan het werk te zetten met 'Family Guy' en 'Bob's Burgers'! Vanaf zaterdag 7 september verschijnt er wekelijks om 20.00 een nieuwe aflevering van 'Family Guy'. Bob's Burgers is vanaf 14 september om 19.30 te zien, exclusief op Comedy Central.

Voorafgaand aan de premières zie je de hele dag door de beste animatie marathons om in de juiste stemming te komen.

'Family Guy'

'Family Guy' heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Al meer dan 25 jaar laat deze hilarische animatieserie van Seth MacFarlane ons regelmatig schuddebuiken van het lachen door de scherpe humor, onverwachte wendingen en kleurrijke personages, zoals natuurlijk de onvergetelijke Griffin-familie.

In de tweede helft van seizoen 22 ontdekt Meg dat ze heerlijke koekjes kan maken met haar tranen. Lois gaat als invaldocent werken op Chris’ school, waardoor hij omarmd wordt door de cool kids. Peter probeert te protesteren tegen Hollywood nadat Brad Pitt wordt gecast in een biopic over een politicus. Maar dan raakt Pitt gewond op de set en moet Peter zijn rol overnemen. Het seizoen eindigt met Brian die romantisch geïnteresseerd raakt in iemand, wat hem inspireert om Stewie’s tijdmachine te gebruiken. De gevolgen van hun reis zijn zeer vreemd.

'Bob’s Burgers'

Net als 'Family Guy' heeft B'ob’s Burgers' ook geen introductie meer nodig. In de serie 'Bob’s Burgers' volgen we een sympathieke, liefdevolle burgerbakkende familie die gedurfde grappen maakt en af en toe slecht gedrag laat zien om wat plezier te creëren.

Naarmate het seizoen vordert, krijgt Louise te maken met onverwachte obstakels terwijl ze haar boogschietdocumentaire probeert te schieten. De kerstplannen van de Belchers worden verstoord door een stroomstoring, waardoor ze naar de lodge van Mr. Fischoeder gaan en een chaotische vakantie beleven. Teddy komt in een bunker vast te zitten, wat leidt tot een humoristische redding door Bob. Terwijl Bob, Tina en Gene straatartiesten ontvangen, gaan Linda en Louise op schattenjacht. Tina’s rok komt vast te zitten in de droger wanneer ze probeert haar zweet af te drogen op Chelsea’s feestje en Teddy’s competitieve geest in een eigenzinnige wedstrijd voegt plezier toe. Het seizoen eindigt met de Belchers die de verjaardag van Rudy’s vader bijwonen, waar Tina voor koppelaar speelt.

Mis de nieuwe afleveringen van 'Family Guy' en 'Bob’s Burgers' niet, exclusief op Comedy Central.