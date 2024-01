Check in februari de nieuwe releases op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat er in februari 2024 te zien is.

FX'S SHŌGUN

Originele serie

'Shōgun' van FX is gebaseerd op de roman van James Clavell en speelt zich af in Japan in het jaar 1600, aan het begin van een eeuwenlange burgeroorlog. De Japanse Lord Yoshii Toranaga vecht voor zijn leven wanneer zijn vijanden in de Raad van Regenten zich tegen hem keren, totdat er een mysterieus Europees schip vlak bij een vissersdorpje strandt.

27 februari

In première met twee afleveringen

Daarna elke week een nieuwe aflevering

BLACK CAKE

Originele serie

Een broer en zus, die van elkaar vervreemd zijn geraakt, moeten hun meningsverschillen opzijzetten om de dood en het verborgen verleden van hun moeder te verwerken. Dat alles leidt tot een ontdekkingsreis die hen meevoert van de Caraïben naar Londen en naar Californië, en die eindigt met de beroemde black cake van hun moeder.

7 februari

Alle afleveringen beschikbaar

SUNCOAST

Searchlight Picturesfilm

'Suncoast' is gebaseerd op het semi-autobiografisch verhaal van een tiener (Nico Parker) die - terwijl ze samen met haar roekeloze moeder (Laura Linney) voor haar broer zorgt - een onwaarschijnlijke vriendschap aangaat met de excentrieke activist (Woody Harrelson) die protesteert tegen een van de meest baanbrekende medische zaken aller tijden.

9 februari

THE MARVELS

Marvel Studiosfilm

In 'The Marvels' heeft Carol Danvers (Captain Marvel) haar identiteit teruggewonnen van de tirannieke Kree en wraak genomen op de Supreme Intelligence. Onvoorziene gevolgen zorgen er echter voor dat Carol de last van een gedestabiliseerd universum moet dragen. Wanneer een merkwaardig wormgat op haar pad komt dat gekoppeld blijkt te zijn aan een Kree-revolutionair, raken haar krachten verstrengeld met die van Jersey City-superfan, Kamala Khan (Ms. Marvel), en Carol’s nichtje Captain Monica Rambeau, die momenteel werkzaam is als S.A.B.E.R.-astronaut. Dit onwaarschijnlijke trio moet leren samenwerken om het universum te redden als 'The Marvels'.

7 februari

FEEL THE LOVE

Of je nu de liefde voelt op deze Valentijnsdag of tijd doorbrengt met vrienden die aanvoelen als familie: Disney+ heeft voor iedereen iets om het gezellig te maken.

WHAT HAPPENS IN VEGAS

9 februari

SWEET HOME ALABAMA

9 februari

LOVE & OTHER DRUGS

9 februari

THE PROPOSAL

9 februari

27 DRESSES

9 februari

THE LITTLE MERMAID

Stream nu

THIS IS US

Stream nu

FIRE ISLAND

Stream nu

LOVE, VICTOR

Stream nu

WEST SIDE STORY

Stream nu

WAT KOMT ER NOG NAAR DISNEY+ IN FEBRUARI?

PJ MASKS (SHORTS) S2

1 februari

THE CHI S4-6A

7 februari

SCIENCE OF STUPID S1-8

8 februari

ULTIMATE AIRPORT DUBAI S1-3

8 februari

STAR WARS: THE BAD BATCH S3

21 februari

SCIENCE FAIR: THE SERIES

28 februari