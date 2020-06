'Chateau Meiland' te koop voor 1,25 miljoen euro

Het kasteel van de familie Meiland staat nu officieel te koop. Dat kondigt de hysterische familie zelf aan op haar website. Prijskaartje voor Chateau Marillaux: 1,25 miljoen euro.

Voor de som van 1,25 miljoen euro krijgt de koper wel veel terug. Niet alleen het domein met kasteel, maar ook bijvoorbeeld meubilair, servies, zitmaaier, de boekingsite voor de B&B en zoveel meer.

De Meilandjes lieten al in februari weten dat ze het domein in Frankrijk wilden verlaten en gingen kiezen voor een nieuw avontuur. Ze kochten intussen een domein in Hengelo met daarop drie huizen. Maar wat ze daarmee van plan zijn weet de familie naar eigen zeggen nog niet. 'Wij zijn natuurlijk heel impulsieve mensen. We gaan wel zien wat we weer gaan doen', zegden ze daarover eerder in een Nederlands tv-programma.

