Chance The Rapper presenteert de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards'

Foto: Nickelodeon - © Viacom Benelux 2020

Grammy® Award-winnende superster Chance the Rapper presenteert dit jaar de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020', het grootste en slijmerigste feest van het jaar speciaal voor kinderen!

De awardshow vindt op zondag 22 maart plaats in het Forum in Inglewood, Californië. US, en is maandag 23 maart om 18.30 uur te zien op ViacomCBS zender Nickelodeon.

De bekendmaking van de host werd dit jaar aangekondigd door Annie LeBlanc en haar zus Hayley LeBlanc via een 'Kids' Choice Awards' nominatie-evenement op de YouTube, Instagram, Facebook en Twitter kanalen van Nickelodeon.

Chance the Rapper brengt dit jaar zijn muziek, charisma en vrolijke energie naar de 'Kids' Choice Awards'. Een epische viering van de KCA's favoriete sterren uit de wereld van film, televisie, muziek, sport en meer.

Dit alles terwijl de fans ook nog met veel plezier hun favoriete artiesten van het afgelopen jaar kunnen bewonderen. Nickelodeon brengt weer veel SLIME en verrassingen met zich mee en over de hele wereld kunnen kinderen de show volgen op ViacomCBS zender Nickelodeon en via alle Nickelodeon social media kanalen!

Chance The Rapper heeft vorig jaar op het Nickelodeon SlimeFest in zijn geboortestad Chicago een verrassende verschijning gemaakt en een felbegeerde oranje blimp 'Kids' Choice Awards' voor Collaboration 'No Brainer' van DJ Khaled, met Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo mee naar huis genomen. In 2018 werd hij ook genomineerd voor favoriete nummer 'I'm the One' van DJ Khaled, met Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo en Lil Wayne.

Stemmen

Hou Nickelodeon goed in de gaten want op maandag 17 februari wordt bekend gemaakt wie er genomineerd zijn voor de internationale en Benelux Kids' Choice Awards 2020. En de zender vertelt dan ook meer over hoe je kunt stemmen op jouw persoonlijke favoriet!

Check vanaf maandag 17 februari de laatste in-en-outs over de 'Kids' Choice Awards 2020' op kca.nickelodeon.nl en KidsChoiceAwards.com.