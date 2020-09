'Casualty 24/7' vanaf maandag op TLC

Hoe het er precies aan toegaat op de eerste hulp van een ziekenhuis is goed te zien in de reallife serie 'Casualty 24/7'. Het volgt de dagelijkse ontwikkelingen in het Britse Barnsley Hospital Emergency department van dichtbij.

In het nieuwe seizoen mogen we opnieuw meekijken hoe de toegewijde artsen en verpleegkundigen zich inspannen om de levens te redden van de circa 2000 patiënten die er wekelijks binnenkomen. Het is een baan waarbij je vooraf nooit precies weet hoe de dag zal verlopen en hoe druk het kan zijn.

Dat blijkt meteen op de eerste dag van het nieuwe seizoen als de patiënten binnen blijven komen en zelfs het ziekenhuisrecord van 349 opnames op één dag dreigt te worden gebroken. De patiënten hebben uiteenlopende aandoeningen, van erg vervelend tot aan levensbedreigend. Zo wordt er een 79-jarige man binnengebracht die omver was getrokken door zijn hond en daarbij zijn knie brak. Ook de 9-jarige Lily komt binnen met een gebroken enkel.

Groot alarm wordt geslagen als een patiënt wordt binnengebracht met een serieuze hersenaandoening. Terwijl zijn vrouw wordt opgevangen, voeren de artsen een race tegen de klok om zijn leven te redden.

'Casualty 24/7', vanaf maandag 7 september om 21.30 uur op TLC.