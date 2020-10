Cartoon Network kondigt nieuwe serie 'We Baby Bears'

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

De geliefde baby beren van Cartoon Network komen samen voor hun volgend avontuur, 'We Baby Bears', een originele komedie die in het voorjaar van 2021 te zien zal zijn.

De serie, overladen met schattigheid en humor waar fans over de hele wereld zo dol op zijn, volgt baby Grizz, Panda en IJsbeer door een groot aantal fantasierijke werelden via hun magische doos. De serie is momenteel in productie, met 'We Bare Bears'-regisseur Manny Hernandez als uitvoerend producent om zijn eigen creatieve visie tot leven te brengen in deze nieuwste versie van de komst van de baby broers.

'Manny’s bewondering voor anime en muziek komt tot leven in deze frisse nieuwe uitbreiding van een geliefde franchise', aldus Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC). 'De spectaculaire landschappen en muzikale inspiratiebronnen maken van deze nieuwe serie een onvergetelijke reis voor alle fans van 'We Bare Bears'. En had ik al gezegd dat het baby beren zijn!'

'We Baby Bears' gaat over de zoektocht van de Baby Beren naar een plek waar ze zich kunnen settelen. Iedere aflevering brengt ze naar levendige en kleurrijke werelden, waar ze vriendschap sluiten met een legio aan bekende sprookjesfiguren. Tijdens hun tocht moeten ze steeds beslissen of ze willen blijven of hun reis willen voortzetten op zoek naar een permanente verblijfplaats die ze thuis kunnen noemen. Geproduceerd door Cartoon Network Studios, sluit 'We Bare Bears'-bedenker Daniel Chong zich aan bij Hernandez als uitvoerend producent.

Deze aankondiging volgt op het debuut van 'We Bare Bears The Movie', de allereerste film die dient als finale voor de langlopende hitshow 'We Bare Bears'. De film, op 28 november om 9.50 uur te zien op Cartoon Network, was eerder deze zomer beschikbaar voor digitale download en stond enkele weken na de release in de top 10 van Komedie en Kinderen & Familie op iTunes. De film is beschikbaar in de Cartoon Network-app en kan ook digitaal worden gedownload via alle belangrijke platforms via deze link.

