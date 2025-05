Cartoon Network kondigt nieuwe 'Gumball' serie aan

Cartoon Network International heeft een teaser trailer en logo vrijgegeven voor 'The Wonderfully Weird World of Gumball', het vervolg op de met meerdere BAFTA Children's, International Emmy en Annie Awards bekroonde reeks 'The Amazing World of Gumball'.

De nieuwe serie, geproduceerd door Hanna-Barbera Studios Europe, gaat later dit jaar in première op Cartoon Network en HBO Max.

Welkom terug in Elmore, waar de wetten van de realiteit een grap zijn en het gezinsleven allesbehalve normaal is. Of hij nu strijdt tegen een kwaadaardige fastfoodketen, het opneemt tegen een verliefde AI die zijn moeder aanbidt, of probeert te voorkomen dat Banana Joe een broek aantrekt; Gumball Watterson sleept zijn broer Darwin, zus Anais en de rest van Elmore mee in de gekste avonturen. Met nog wildere verhalen, vreemde wendingen en absurde humor is de show zo geweldig dat hij een nieuwe naam moest krijgen!

'The Wonderfully Weird World of Gumball', gecreëerd en geproduceerd door Ben Bocquelet. De animatiecomedy duurt een kwartier en brengt een mix van mediastijlen samen (waaronder 2D- en 3D-animatie, CGI, poppenspel, fotorealisme en live-action) tot een wilde, fantasierijke wereld, gekenmerkt door een levendige visuele stijl en scherpe meta-humor. Matt Layzell en Erik Fountain zijn uitvoerende producenten en regisseurs van de reeks. De muziek is van Xav Clarke, en Joe Sparrow is de artdirector. De sterrencast bestaat onder meer uit Hero Hunter als Gumballs jongere broer Darwin, Kinza Syed Khan als jongere zus Anais, Teresa Gallagher als zijn moeder Nicole, en Dan Russell als zijn vader Richard.

Maker en producenten Ben Bocquelet, Matt Layzell en Erik Fountain zeggen: 'Wat een geweldige kans om weer met deze personages aan de slag te gaan! Fans kunnen zich verheugen op nog meer streken en avonturen in Elmore, want Gumball en Darwin zijn niet veel volwassener geworden sinds we hen voor het laatst zagen… wij trouwens ook niet.'

Vanessa Brookman, General Manager International Kids, Animation and Franchise bij Warner Bros. Discovery zegt: 'We vonden dat het tijd was dat Gumball en de rest van de bende ontwaakten uit hun dutje om te doen waar ze het best in zijn, nog meer fans plezieren met hun typische humor, visuele creativiteit en knotsgekke avonturen. Onder leiding van het immense talent van Ben en het team zet de nieuwe serie de nalatenschap van Gumball voort als een van de meest iconische, baanbrekende en geliefde Cartoon Network series aller tijden.'