Donderdag in 'Zembla': Gokkers in je tijdlijn

Sinds 2021 zijn online casino's toegestaan en mogen gokbedrijven daarvoor reclame maken. Voetballer Wesley Sneijder als 'Koning Toto' wordt een van de bekendste tv-spotjes.

Om jongeren beter te beschermen tegen gokverslaving volgt al snel een verbod op deze ‘rolmodellen’. Ook is het gokbedrijven verboden zich te richten op jongeren onder de 24 jaar. Toch zien jongeren massaal gokcontent in hun tijdlijn en zijn ze oververtegenwoordigd onder online gokkers. Influencers streamen hun speelsessies en roepen kijkers op mee te doen. Zembla onderzoekt hoe jongeren worden meegetrokken in de online gokwereld en welk verdienmodel daarachter zit.

'Zembla: Gokkers in je tijdlijn', donderdag 23 april om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.