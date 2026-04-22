Donderdag in 'Zembla': Gokkers in je tijdlijn
Sinds 2021 zijn online casino's toegestaan en mogen gokbedrijven daarvoor reclame maken. Voetballer Wesley Sneijder als 'Koning Toto' wordt een van de bekendste tv-spotjes.
Om jongeren beter te beschermen tegen gokverslaving volgt al snel een verbod op deze ‘rolmodellen’. Ook is het gokbedrijven verboden zich te richten op jongeren onder de 24 jaar. Toch zien jongeren massaal gokcontent in hun tijdlijn en zijn ze oververtegenwoordigd onder online gokkers. Influencers streamen hun speelsessies en roepen kijkers op mee te doen. Zembla onderzoekt hoe jongeren worden meegetrokken in de online gokwereld en welk verdienmodel daarachter zit.
'Zembla: Gokkers in je tijdlijn', donderdag 23 april om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
Kijktip van de dag
Vijf jaar na hun eerste culinaire ontmoeting voor het programma 'Sergio over de grens' trekken Sergio Herman en Marco Borsato terug naar Toscane. In Firenze duiken ze in de wereld van gelato en gaan ze op zoek naar de perfecte fiore di latte. Met een eigen machine en artisanale melk probeert Marco het ultieme ijs te maken.
'Sergio in Italië: Marco 2026', om 21.50 uur op VTM.