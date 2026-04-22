Nieuw seizoen 'Amsterdam Centraal 24/7' op National Geographic

Dagelijks stromen meer dan 200.000 reizigers door Station Amsterdam Centraal: toeristen uit alle windstreken, forenzen, dagjesmensen en internationale treinreizigers.

Het station is de poort naar de hoofdstad en één van de meest complexe vervoersknooppunten van Europa. Achter deze voortdurende stroom van reizigers staat een leger van onzichtbare helden. In de National Geographic docu-serie 'Amsterdam Centraal 24/7' kregen we al een eerste blik op de toegewijde medewerkers die zich dag en nacht inzetten om alles veilig, schoon en op tijd te laten verlopen.

In het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7' staan deze 'helden' centraal. Bekende gezichten keren terug en nieuwe medewerkers maken hun intrede, waardoor de kijker het station steeds beter leert kennen door de ogen van de mensen die er werken. Voor fans van de serie zijn deze medewerkers inmiddels herkenbare persoonlijkheden geworden, gezichten die je zomaar kunt tegenkomen tijdens het reizen van, naar of via Amsterdam Centraal.

Het 135 jaar oude stationsgebouw is een architectonisch meesterwerk en ondergaat tegelijkertijd de grootste verbouwing in haar geschiedenis. Bouwen terwijl het station volledig in bedrijf blijft, legt extra druk op het personeel. De serie laat zien hoe medewerkers hiermee omgaan en hoe zij, dag in dag uit, zorgen dat het station blijft functioneren.

'Amsterdam Centraal 24/7' verweeft menselijke verhalen met grootschalige logistiek, veiligheid en historie. De serie geeft een unieke inkijk in een plek die vrijwel iedere Nederlander kent, maar die normaal gesproken verborgen blijft achter gesloten deuren.

Kijk 'Amsterdam Centraal 24/7' wekelijks vanaf 23 april om 21.30 uur op National Geographic.