Día de muertos met Julius Persoone in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'
Kijkcijfers: 17, 18 en 19 april 2026
VRT Checkweken voeren strijd op tegen desinformatie

'NPO Doc: Alles moet beter' op NPO 3

woensdag 22 april 2026
© NPO

Hoe is het om op te groeien met zorgen over je toekomst, als je de wereld de hele dag op je scherm in brand ziet staan? In de documentaire Alles moet beter laat regisseur Dikla Zeidler zien hoe de twintigers Sam, Ruben en Rohan de systeemcrisis van vandaag te lijf gaan: klimaat, volksgezondheid en de gevolgen van de toeslagenaffaire.

'Waarom moet er zoveel worden opgelost nu? Waar waren jullie volwassenen al die tijd mee bezig?', aldus Sam. Gesteund door muziek van o.a. Hang Youth, Sef, Ploegendienst en Sophie Straat komen hun individuele acties samen in één schreeuw van urgentie.


'Zou het voor u ook mogelijk zijn om uw strijd een standje minder te voeren?', vraagt de rechter aan Sam (27). Sam wil maximaal het verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering, zowel als klimaatadviseur bij Gemeente Den Haag als activist. Maar wanneer media haar deelname aan acties van Extinction Rebellion onder de aandacht brengen, zet de gemeente haar op non-actief. Nu staat ze terecht vanwege burgerlijke ongehoorzaamheid. 'Als het niet werkt om op een nette manier mijn stem te laten horen, dan zie ik het als mijn enige overgebleven optie om de wet te breken.'

Ruben (25) probeert het systeem van binnenuit te veranderen als commissielid voor de PvdA in Dordrecht. Maar nadat hij hoort over een mogelijke schikking tussen de gemeente en het PFAS lozende bedrijf Chemours, lekt hij geheime documenten, met een heldenstatus én rechtszaak tot gevolg. Verstrikt in een juridische limbo voelt Ruben zich zowel eenzaam als verlamd, wachtend op het einde van zijn zaak.

En dan is er Rohan (23), die nog altijd de verwoestende gevolgen van de Toeslagenaffaire voelt. Hij stuit op onbegrip, krijgt continu te maken met ongepaste opmerkingen en wordt van het kastje naar de muur gestuurd als hij de steun zoekt waar hij recht op heeft. Hoewel hij aan den lijve ondervindt dat het systeem niet voor iedereen werkt, legt Rohan zich hier niet bij neer. Hij besluit terug te vechten en de staat aansprakelijk te stellen. 'Ik dacht altijd dat Nederland een sociaal veilig land was, maar als de eerste domino’s vallen, blijkt het tegendeel.'

In hun zoektocht naar verandering raken de jongeren steeds opnieuw verstrikt in de regels en structuren die ze proberen te verbeteren. Kan deze nieuwe generatie het systeem veranderen? De protestmuziek van o.a. Hang Youth, Ploegendienst, Sef en Sophie Straat sterken hen in hun ideeën, geven hun energie én brengen hen samen in hun strijd voor een betere wereld.

Regisseur: Dikla Zeidler
Producent: Submarine Productions

'Alles Moet Beter' is op donderdag 23 april te zien om om 21.20 uur bij de NTR op NPO 3.


Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Sergio in Italië: Marco 2026' (VTM GO+)

Vijf jaar na hun eerste culinaire ontmoeting voor het programma 'Sergio over de grens' trekken Sergio Herman en Marco Borsato terug naar Toscane. In Firenze duiken ze in de wereld van gelato en gaan ze op zoek naar de perfecte fiore di latte. Met een eigen machine en artisanale melk probeert Marco het ultieme ijs te maken.

'Sergio in Italië: Marco 2026', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Lentebeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:00
    Tik Tak
    06:05
    Bumba
  • 09:00
    Nils Holgersson
    01:10
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Urk!
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    01:40
    Geen uitzending
  • 08:50
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    01:25
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:30
    De Tafel van de Week
  • 08:40
    Geen uitzending
    06:30
    This Is Us
  • 08:50
    3rd Rock From the Sun
    03:40
    Geen uitzending
  • 09:00
    De Smaaktoerist
    02:25
    Geen uitzending
  • 08:35
    Fear Thy Neighbour
    02:20
    Geen uitzending
  • 04:11
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:54
    Diy on wheels
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Snel, Makkelijk & Lekker
    02:45
    Meat Timon
  • 08:45
    Midsomer Murders
    03:05
    Douglas is Cancelled
  • 08:15
    The Kardashians
    02:10
    Law & Order: Organized Crime
  • 09:00
    NOS Journaal
    02:05
    WNL op Zondag
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    02:50
    Nieuwsuur
  • 08:55
    Babar en de belevenissen van Badou
    02:05
    NOS Studio Voetbal