'Caribbean Life' is terug op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2021

Veel mensen dromen ervan om op een paradijselijk eiland te wonen, sommigen doen het gewoon! In een nieuw seizoen van 'Caribbean Life' volgen we weer een aantal stellen die besloten hebben om in het Caribisch gebied te gaan wonen.

Zoals Gregg en Colleen die het helemaal gehad hebben met de koude Canadese winters en hun oog hebben laten vallen op het gezellig eilandje Utila in Honduras. Nu alleen nog een geschikt huis vinden!

Colleen wil graag dichtbij het stadje zitten, maar Gregg juist vlak bij het strand. En beiden vinden dat er genoeg ruimte moet zijn voor logés en voor hun twee honden. Met een makelaar bekijken ze drie woningen. Een leuke woning in de stad, een penthouse op een heuvel en een huis op een plek waar je alleen met de boot kunt komen. Ook bekijken ze daar een stuk grond waar ze zelf een woning kunnen bouwen. Dat vergt wel meer tijd, maar dan kunnen ze het wel zo inrichten als ze zelf willen. Weten ze uit al deze leuke opties de juiste keuze te maken? 'Caribbean Life', vanaf donderdag 8 juli t/m 16 juli om 17.00 uur op TLC.