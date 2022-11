Buiten hun comfort zone daten in 'Love without Borders'

Hayu gaat op avontuur met vijf singles die klaar zijn om hun leven om te gooien en alles achter te laten voor echte passie in 'Love Without Borders', te streamen op Hayu vanaf 1 december.

De serie volgt vijf Amerikanen - Aaron Motacek, Danna Richards, Philip Michael Thomas Jr., Naeem Thompson en Gurleen Virk - die alles op het spel zetten voor de liefde. Allemaal zitten ze vast in een sleur. Samen gaan ze de uitdaging aan om op een andere manier en op een andere plek te zoeken naar de liefde.. De liefde waar ze naar verlangen en het leven wat ze zoeken, kan aan de andere kant van de wereld op hen wachten.

Met de hulp van relatie-expert Arica Angelo pakken de opgetogen singles in een oogwenk hun koffers, pakken hun paspoorten en vliegen naar een bestemming die pas op het vliegveld bekend wordt gemaakt. Het is razend spannend en de zenuwen gieren door hun lijf als ze horendat ze hun match niet zullen spreken - of zelfs maar een foto zullen zien - voordat ze de VS verlaten. Het avontuur begint wanneer ze aankomen op de bestemmingen om hun match te ontmoeten. Pas dan merken ze dat het echt is, met echte gevoelens en en de reis naar de liefde begint - met drama en meer.

'Love Without Borders' wordt geproduceerd door Kinetic Content met Chris Coelen, Eric Detwiler, Scott Teti, Brent Gauches, Sarah Dillistone en Kenda Greenwood Moran als uitvoerende producenten.

AARON MOTACEK

Aaron, een 31-jarige optometrist, heeft beperkte datingmogelijkheden in zijn woonplaats Fargo, N.D. Hoewel hij weet dat hij een drastische keuze moet maken om liefde te vinden, zal het verlaten van zijn hechte familie niet gemakkelijk zijn. Een liefdevolle relatie is een prioriteit en het verlaten van zijn comfortabele leven en de optometriepraktijk van zijn broer is een gok die hij graag wil nemen. Zal Aaron eindelijk vinden wat hij zoekt met Mael?

DANNA RICHARDS

Danna is een 38-jarige muzikante en liedjesschrijfster die het een en ander weet over riskante ondernemingen. De inwoner van Livingston, Mont, heeft haar traditionele huis al opgegeven om in een omgebouwde Sprinter door het land te trekken. De vrijgevochten Danna is klaar om een gezin te stichten en is bereid haar huis op de weg op te geven voor een volledig onbekend huis in de hoop de ware te vinden. Is Brian de man die Danna's hart kan veroveren?

PHILIP MICHAEL THOMAS JR.

Philip is een muzikant in opkomst en komt uit Atlanta. Hij heeft veel meegemaakt in de lokale datingscene en besloot zich te richten op het vinden van een echte relatie. Hij is al zeven maanden single en vier maanden celibatair, zodat hij zijn hoofd leeg kan maken en ruimte kan creëren voor de liefdevolle relatie. Kan Philip een diepere band met Carmen creëren dan met wie dan ook?

NAEEM THOMPSON

Naaem is een relaxte maatschappelijk werker die werkt met middelbare scholieren en woont net buiten Houston. Hij beschouwt zichzelf als een groot kind in hart en nieren en is klaar om zelf kinderen te krijgen. Terwijl hij leed aan een zwaar geval van Covid, ontving hij een boodschap van God die hem zei zijn relaties met vrouwen opnieuw te onderzoeken, een vrouw te zoeken en zich te settelen. Naeem is meer dan klaar om zijn leven te veranderen en een van de grootste kansen van zijn leven te nemen om zijn gelijke te ontmoeten. Is Chandra de vrouw waarop Naeem heeft gewacht om zijn leven mee te delen?

GURLEEN VIRK

Gurleen is een 28-jarige programmamanager die zeer onafhankelijk is en genoeg heeft van de San Diego’s nonchalante cultuur. Ze weet precies wat ze wil en is klaar om haar leven te delen met iemand die zich voor lange tijd wil binden, zelfs als dat betekent dat ze haar geliefde honden moet achterlaten. Heeft Gurleen in Shreyas de toegewijde partner gevonden waar ze naar verlangt?

Stream de gloednieuwe serie 'Love Without Borders' op Hayu vanaf 1 december, vol liefde en drama op dezelfde dag als de VS.