BTS grote winnaar 2020 MTV EMAs

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Na een indrukwekkende show vol onvergetelijke optredens van wereldsterren als Alicia Keys, Sam Smith, David Guetta, Little Mix en Doja Cat zijn de winnaars van de 2020 MTV EMAs bekend!

BTS was de grote winnaar van de avond. De K-popgroep ging naar huis met vier awards: 'Best Song', 'Best Group', 'Best Virtual Live' en 'Biggest Fans'. Lady Gaga werd uitgeroepen tot 'Best Artist' en DJ Khaled ging er met de prijs voor 'Best Video' vandoor.

YUNGBLUD, die voor het eerst EMA-winnaar was, nam 'Best Push' mee naar huis, terwijl de hosts van de avond Little Mix 'Best Pop' wonnen. Cardi B ging ervandoor met de award voor 'Best Hip-Hop', Coldplay won 'Best Rock' en Hayley Williams kreeg de prijs voor 'Beste Alternative'.

Afgelopen donderdag werd Emma Heesters gekroond tot de winnaar van de MTV EMA Best Dutch Act award. De zangeres, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot de allereerste MTV Push artiest van het jaar werd hiermee de eerste vrouwelijke artiest in tien jaar die de award in ontvangst mocht nemen. Angèle won als eerste Franstalige zangeres ooit de MTV Best Belgian Act award en Yade Lauren werd uitgeroepen tot Nederlandse MTV Push artiest van het jaar.

De '2021 MTV EMAs' zullen plaatsvinden in Hongarije.

FULL LIST OF '2020 MTV EMA' WINNERS



Best Video

DJ Khaled featuring Drake ’Popstar’ starring Justin Bieber

Best Artist

Lady Gaga

Best Song

BTS – Dynamite

Best Collaboration

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Best Pop

Little Mix

Best Group

BTS

Best New

Doja Cat

Biggest Fans

BTS

Best Latin

Karol G

Best Rock

Coldplay

Best Hip Hop

Cardi B

Best Electronic

David Guetta

Best Alternative

Hayley Williams

Video for Good

H.E.R. – I Can’t Breathe

Best Push

YUNGBLUD

Best Virtual Live

BTS BANG BANG CON – The Live

