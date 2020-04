Bovenmenselijke Science Fiction op Prime Video

Even wegdromen en ontsnappen aan de realiteit. Amazon Prime Video heeft een lijst samengesteld van top Amazon Original Sci-Fi content als 'The Boys' en 'The Expanse'.

Daarnaast zijn er ook de klassiekers zoals 'Jurassic Park' en 'Back to the Future'. Dit wordt genieten!

Prime Video biedt klanten een groot assortiment aan populaire films en televisieseries, inclusief Amazon Original tv-series, de nieuwste films, lokale Nederlandse titels, kids TV, klassieke boxsets en filmreeksen...

'Star Trek: Picard'

'STAR TREK: PICARD' laat Sir Patrick Stewart wederom zien in zijn iconische rol als 'Jean-Luc Picard', een rol die hij al zeven seizoenen speelde in 'Star Trek: The Next Generation'. In de nieuwe serie wordt zijn personage gevolgd in het volgende hoofdstuk van zijn leven. Naast Steward spelen in 'STAR TREK: PICARD' ook Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway en Evan Evagora. De serie wordt geproduceerd door CBS Television Studios in samenwerking met Secret Hideout en Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin. Rod Roddenberry en Trevor Roth zijn de uitvoerend producenten en Aaron Baiers ('Secret Hideout') is mede uitvoerend producent en Kirsten Beyer is toezichthoudend producent. Hanelle Culpepper regisseerde de eerste twee afleveringen van de serie.

'The Expanse'

'The Expanse' is een sciencefictionserie ontwikkelt door Mark Fergus en Hawk Ostby, gebaseerd op de reeks romans met dezelfde naam geschreven door James S.A. Corey. De serie speelt zich af in een toekomst waarin de mensheid het zonnestelsel heeft gekoloniseerd. 'The Expanse' volgt een zaak van een vermiste jonge vrouw die een detective en een foute scheepskapitein samenbrengt in een race door het zonnestelsel. Ze doen er alles aan om het grootste complot in de geschiedenis van de mens te ontrafelen. Bekijk seizoen 1 tot en met 4 op Prime Video.

'The Boys'

'The Boys' geeft een grappige en brutale kijk op wat er gebeurt als superhelden, zo populair als beroemdheden, zo invloedrijk als politici en aanbeden als goden, hun superkrachten gaan misbruiken. De machtelozen nemen het op tegen de supermachten. Seizoen 1 is te zien op Prime Video en een tweede seizoen is al aangekondigd.

'Tales From the Loop'

De serie, van uitvoerend producent Matt Reeves, is gebaseerd op de veelgeprezen kunst van de Zweedse kunstenaar Simon Stålenhag en 'Tales From the Loop' verkent de stad en de mensen die boven 'The Loop' leven. 'The Loop' is een machine die gebouwd is om de mysteries van het universum te ontrafelen en te verkennen, hierdoor worden er dingen mogelijk die voorheen echt sciencefiction waren. In deze fantastische mysterieuze stad worden aangrijpende menselijke verhalen verbeeld die universele emotionele ervaringen laten zien.

'Mr. Robot'

'Mr. Robot' is een sci-fi thriller die gaat over Elliot, een jonge programmeur die overdag als ingenieur werk aan cyberveiligheid en nachts werkt hij als burgerwacht-hacker. Elliot bevindt zich op een beslissend moment wanneer hij door een mysterieuze leider van een ondergrondse groep hackers benaderd wordt om het bedrijf waarvoor hij werkt te vernietigingen… Bekijk seizoen 1, 2 en 3 op Prime Video.

'Back To The Future'

Als tiener Marty McFly (michael J. Fox) naar 1995 wordt gekatapulteerd in de Delorean tijdmachine, een creatie van de excentrieke Doc Brown (Christopher Lloyd), raakt hij verstrikt in een kettingreactie waarin tijd door de vingers glipt en zijn toekomst wel een in rook zou kunnen doen opgaan - en zit hij gevangen in het verleden… Bekijk deel 1, 2 en 3 op Prime Video.

'Interstellar'

'Interstellar' is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2014, geregisseerd door Christopher Nolan. Een team van ontdekkingsreizigers gaat op zoek of er een toekomst is voor de mensheid tussen de sterren.

'Inception'

Nog een hoogstandje van filmmaker Christopher Nolan. 'Inception', de sci-fi actiefillm waarbij Nolan ons meeneem in een film die ons kriskras door de echte wereld en droomwereld leidt.

'In Time'

In een wereld waar geld niet bestaat en tijd het betaalmiddel is, zijn er twee mogelijkheden.. Het eeuwige leven of sterven op je weg daar naar toe. Will (Justin Timberlake) wordt vals beschuldigd van moord als hij een corrupt systeem ten val probeert te brengen. Ondertussen moet hij, samen met Sylvia (Amanda Seyfried), vechten voor zijn leven in een spannende race tegen de klok waarbij elke seconde telt...

'Jurassic Park'

De ultieme klassieker, 'Jurassic Park'. Deze adembenemende films vol special effects en actie is de blockbuster to watch. Steven Spielberg neemt je mee naar Jurassic Park, waar genetisch gemanipuleerde dinosaurus uitbreken uit het pretpark.o. Gebaseerd op het boek van Michael Crichton. Bekijk deel 1, 2 en 3 op Prime Video.