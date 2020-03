'Blow The Man Down' nieuw op Amazon Prime Video

'Blow the Man Down', speelt zich af in Easter Cove, een afgelegen vissersdorpje aan de rotsachtige kust van Maine. De geheimen hangen hier als een dikke ochtendmist over het dorp heen.

Mary Beth en Priscilla Connolly treuren om het verlies van hun geliefde moeder en tevens geliefd persoon door iedereen in het dorp; Mary Margaret Connoll. De zussen gaan een onzekere toekomst tegemoet waarbij ze achtervolgd worden door achtergelaten rekeningen en onbetaalde leningen. Priscilla probeert de rol van haar moeder over te nemen door de viswinkel van de familie over te nemen, terwijl haar jongere zus Mary Beth weigert de nieuwe verantwoordelijkheden te dragen, waardoor er spanningen ontstaan tussen de beide zussen. Mary Beth verdedigt hardnekkig haar droom om de stad te verlaten - zelfs als dat betekent dat ze haar zus Priscilla helemaal in de steek moet laten.

Ondertussen, aan de andere kant van het dorp in een bed en breakfast, is de gevestigde stadsoudste madame Enid Nora Devlin bezig met haar normale bezigheden, op twee grote problemen na. Iemand heeft namelijk 50.000 dollar in contanten gestolen en één van haar meisjes, genaamd Dee is sindsdien spoorloos. Enid Nora Devlin stuurt een enorme spierbundel genaamd Gorski op pad om achter het geld aan te gaan en Dee te vinden.

Door een reeks van toevalligheden komt Gorski bij Mary Beth uit en zij doodt hem per ongeluk. Mary Beth vraagt haar zus voor hulp en de zussen doen er alles aan om haar fout te verdoezelen. Ze vinden een zak met geld in Gorski’s hut en vragen zich af wat ze ermee moeten doen. Als dan ook nog het lichaam van Dee aanspoelt, komen de dorpshoofden Doreen, Gail en Susie in actie en beslissen over het lot van beide zusters.

'Blow The Man Down', vanaf vrijdag 20 maart op Amazon Prime Video. Met Morgan Saylor, Sophie Lowe, June Squibb en Margo Martindale. Geregisseerd door Bridget Savage Cole en Danielle Krudy.