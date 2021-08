Binnenkort nieuwe Amazon Original 'I Know What You Did Last Summer'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Amazon Prime Video kondigde aan dat het eerste seizoen van de langverwachte Amazon Original serie 'I Know What You Did Last Summer' vrijdag 15 oktober in première zal gaan op Amazon Prime Video, met de officiële eerste beelden die nu te zien zijn.