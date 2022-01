Bijzondere lokale Nederlandse productie 'Kustwacht Caribisch Nederland' op National Geographic

De zesdelige documentaireserie 'Kustwacht Caribisch Nederland' staat in het teken van de grensbewaking en reddingsoperaties op de eilanden van Caribisch Nederland en geeft een inkijk achter de schermen bij de Caribische Kustwacht.

Deze lokale productie van National Geographic Benelux is geproduceerd door Remco Garcia van Goya Productions.

In 'Kustwacht Caribisch Nederland' volgen we een vast team van professionals van de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) en de Nederlandse Koninklijke Marine, die ook kustwachttaken in het Caribisch gebied uitvoert, op Curaçao, Aruba, Bonaire en St. Maarten. De gloednieuwe docu-serie geeft een inkijk in de dagelijkse activiteiten van de Kustwacht. Hierbij vertellen de professionals hun verhaal waarom zij dit werk doen en waarom hun werk van belang is op de eilanden. In zes afleveringen volgen we de missies van de Kustwacht op het gebied van reddingsoperaties en grensbewaking. Van achtervolgingen en het onderscheppen van drugstransporten met de helikopter, het verkenningsvliegtuig DASH en de snelle FRISC-boten, tot aan het patrouilleren op snelle Metal-Shark boten bij feestgangers en illegale visserijhandel op de Caribische zee; de Kustwacht zit geen moment stil.

De Caribische Kustwacht (KWCARIB) zorgt voor de veiligheid op de wateren rond Aruba, Curaçao, Bonaire en St. Maarten. Dagelijks voeren zij indrukwekkende operaties uit, van het redden van toeristen in nood tot het onderscheppen van drugstransporten op zee en het opvangen van ongedocumenteerde immigranten. Dit belangrijke en ook gevaarlijke werk wordt gedaan door een team van zeer betrokken professionals, die met behulp van boten en helikopters garant staan voor de veiligheid in de Caribische zee.

Drie grote smokkelvangsten van 2021 vastgelegd

Tijdens de opnames van de documentaireserie 'Kustwacht Caribisch Nederland' volgde het productieteam de professionals van de Nederlandse Koninklijke Marine, die op dat moment kustwachttaken uitvoerde, bij de achtervolging van drie grote drugstransporten van 2021 in het Caribisch gebied. De Koninklijke Marine ondersteunde de Kustwacht bij deze missie, waardoor het schip Zr.Ms. Holland in een nacht twee grote drugstransporten heeft onderschept op de Caribische Zee. De achtervolgingen van deze drie drugsboten zijn te zien in de afleveringen van 'Kustwacht Caribisch Nederland'. 'Met het onderscheppen van dit soort drugstransporten draagt de Koninklijke Marine bij aan meer veiligheid in het Caribisch gebied. De illegale drugshandel is en blijft een groot probleem', aldus Luitenant ter zee Stefan de Haan, woordvoerder Defensie Caribisch gebied.

Over KWCARIB

De KWCARIB is een samenwerkingsverband tussen de eilanden van Caribisch Nederland. 17 ministeries uit de 4 Koninkrijk landen bepalen het beleid van de kustwacht. De directeur van de Caribische kustwacht is tevens commandant van de Marine in het Caribisch gebied. De KWCARIB voert opsporings-, toezichts- en dienstverleningstaken uit. Hiervoor werkt de KWCARIB samen met de Nationale Politie, Douane en vrijwillige redding organisaties.

'Kustwacht Caribisch Nederland', vanaf 23 januari elke zondag om 21.30 uur op National Geographic.