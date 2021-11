'Bevallen Met Bobbi': Bobbi Eden schiet te hulp tijdens geboortegolf

Dat het in de zorg momenteel erg druk is, is geen geheim, maar sinds de coronacrisis is er ook sprake van een ware geboortegolf. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 6800 meer kinderen geboren dan in dezelfde periode in 2020.

Bobbi’s hulp komt dan ook als geroepen voor de verloskundigen en ziekenhuizen! Bobbi loopt in een nieuw seizoen van Bevallen Met Bobbi mee in diverse ziekenhuizen en we zien hoe zij ouders bij staat tijdens het mooiste en intiemste moment van hun leven: de geboorte van hun kindje. Ook is zij getuige van bijzondere thuisbevallingen - die een stuk populairder zijn sinds corona - en steekt ze de handen uit de mouwen in de verloskundigenpraktijk. Net als de verloskundige of het ziekenhuispersoneel weet Bobbi niet of alles volgens plan verloopt en beleeft ze spannende en emotionele momenten, met als het goed is een wonderlijk resultaat.

'Heel bijzonder om in deze corona tijden een nieuw seizoen te mogen maken. En iedere bevalling was weer zo uniek! Ik ben begeleid door zoveel leuke verloskundigen en gynaecologen en ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd in de ziekenhuizen. Maar vooral bijzonder waren natuurlijk de mama's, die keer op keer topprestaties hebben geleverd om de nieuwe mensjes op de wereld te zetten. Mijn dank is groot dat ik daar bij mocht zijn!', aldus Bobbi Eden over het nieuwste seizoen van 'Bevallen Met Bobbi'.

In de eerste aflevering zien we hoe Bobbi de 27-jarige Dewi bijstaat, die haar tweede kindje verwacht. Na een eerdere slechte ervaring in het ziekenhuis, droomt ze ervan om dit keer thuis te bevallen. Dewi krijgt het echter steeds zwaarder en de bevalling laat flink op zich wachten. Het is maar de vraag of haar droombevalling dit keer wél zal uitkomen. En wanneer Bobbi meeloopt in het ziekenhuis, ervaart ze hoe het is om gynaecoloog te zijn; ze mag aanwezig zijn tijdens een geplande keizersnede. Hiervoor ontmoet ze de 36-jarige Joyce en haar man Michael. Voor dit stel was natuurlijk zwanger raken onmogelijk en na een jarenlang traject zijn ze nu voor de tweede keer zwanger via dezelfde donor. Bobbi geeft een mooi inkijkje op de OK en is getuige van hoe de baby uit de buik wordt gehaald en het levenslicht ziet.

In de tweede aflevering zien we de 42-jarige Cynthia, die ook in verwachting is van haar tweede kindje. Haar zwangerschap is moeizaam verlopen en Cynthia kan amper meer lopen en slapen van de pijn. Ze hoopt dan ook vurig dat ze snel mag bevallen. Na een eerdere spoedkeizersnede heeft ze de wens om natuurlijk te bevallen. Maar wanneer de bevalling zich aandoet, blijkt het allemaal niet zo makkelijk te gaan als gehoopt… En Bobbi loopt mee met verloskundige Janneke. Van echo’s tot controles; Bobbi laat zien wat ze door de seizoenen heen heeft geleerd en welke kennis ze inmiddels allemaal in huis heeft!

Verder in het seizoen is de hulp van Bobbi ook zeer gewenst. Na een traumatische bevalling van vijf dagen bij haar eerste kindje, krijgt de 23-jarige Lisanne dit keer een geplande keizersnede. Aangezien Bobbi exact hetzelfde heeft meegemaakt bij haar eigen bevalling, weet ze als geen ander wat Lisanne nodig heeft om dit keer een positieve herinnering over te houden aan haar bevalling. Kortom, met een lach en een traan neemt Bobbi je mee in een seizoen boordevol liefde en klein geluk!

'Bevallen Met Bobbi' is vanaf dinsdag 25 januari t/m dinsdag 1 maart wekelijks te zien bij TLC. Op discovery+ is elke aflevering een week van tevoren al te bekijken. 'Bevallen met Bobbi' wordt geproduceerd door I Care Producties.