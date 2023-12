Beleef de feestdagen met Disney+!

De 'Fijne Feestdagen'-collectie bevat geliefde klassiekers en tijdloze Disney+ Originals, waaronder het tweede seizoen van 'The Santa Clauses', 'Dashing Through the Snow', 'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!', 'Home Alone' en meer...

Abonnees kunnen ook genieten van de grootste streamingpremières van het feestseizoen, waaronder 'Percy Jackson and the Olympians', 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', het tweede seizoen van Marvel Studios' 'What If...?' en meer...

'Tis the season om vakantieklassiekers en nieuwe Originals te streamen op Disney+! Tijdens de feestperiode is Disney+ het vaste adres voor feestelijke favorieten, nieuwe Originals en de grootste premières van het jaar! De 'Fijne Feestdagen'-collectie is terug en feestelijker dan ooit, met exclusieve nieuwe Originals die in première gaan waaronder seizoen twee van 'The Santa Clauses', 'Dashing through the Snow', 'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!' en meer. De collectie bevat ook feestelijke klassiekers om elk jaar steeds opnieuw te streamen, waaronder de geliefde filmfranchises 'Home Alone', de 10e verjaardag van 'Frozen', 'Ice Age' en 'The Santa Clause', en ook 'The Muppet Christmas Carol', 'Miracle on 34th Street' en 'Tim Burton's The Nightmare Before Christmas'.

Tijdens de maand december heeft Disney+ voor ieder wat wils met een fantastische line-up vol nieuwe films en series, waaronder 'Percy Jackson and the Olympians', 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', het tweede seizoen van Marvel Studios' 'What If...?' en meer.

Nieuw op Disney+ tijdens de feestdagen:

'The Santa Clauses' S2 - reeds beschikbaar

De geliefde franchise keert terug! Scott Calvin heerst na 28 jaar weer als de Kerstman, leider van de Noordpool en Kerstmis. Met zijn familie - Carol, Sandra en Cal - aan zijn zijde en zijn elfen die de touwtjes in handen hebben, gaat Scott Calvin de strijd aan met een veranderende wereld om de kerstgedachte levend te houden voor een nieuwe generatie.

'Dashing Through the Snow' - reeds beschikbaar

Eddie Garrick is een aardige man die niet meer in de magie van kerst gelooft. Wanneer hij kerstavond doorbrengt met zijn negenjarige dochter Charlotte, raakt hij bevriend met een mysterieuze man in een rood pak genaamd Nick.

'Doctor Who' Specials: 'The Star Beast', 'Wild Blue Yonder' en 'The Giggle' - reeds beschikbaar

In de drie specials, getiteld 'The Star Beast', 'Wild Blue Yonder' en 'The Giggle' komen de Veertiende Doctor (David Tennant) en Donna Temple-Noble (Catherine Tate) oog in oog te staan met hun meest angstaanjagende vijand tot nu toe: de Toymaker (gespeeld door Neil Patrick Harris in zijn debuut in 'Doctor Who').

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' - reeds beschikbaar

Harrison Ford keert terug als de legendarische archeoloog in dit langverwachte laatste deel van de iconische franchise - een groots en spannend filmavontuur.

'The Shepherd' - reeds beschikbaar

Op kerstavond vliegt een jonge piloot van de Britse luchtmacht naar huis over de Noordzee. Hij komt echter in de problemen wanneer zijn radio en apparatuur uitvallen en zijn vliegtuig bijna zonder brandstof komt te zitten. Net als het erop lijkt dat zijn dagen zijn geteld, brengt een mysterieuze barmhartige samaritaan hem in veiligheid.

'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!' - reeds beschikbaar

De winterfeestdagen blijken dit jaar bijzonder stressvol te zijn voor Bram Botermans. Nadat hij per ongeluk een sneeuwploeg heeft beschadigd terwijl hij een sneeuwman maakte met zijn beste vriend Theo, vreest Greg dat hij de nieuwe spelconsole waar hij al zo lang naar uitkijkt niet zal krijgen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, trekt er een sneeuwstorm over waardoor de hele familie dagenlang in huis ingesneeuwd zit, inclusief zijn chagrijnige oudere broer Rick en irritante jongere broer Max.

'Percy Jackson and the Olympians' – Vanaf 20 december

Percy Jackson is op een gevaarlijke queeste. Om de bliksemschicht van Zeus terug te halen en een oorlog te voorkomen, moet hij doorheen Amerika reizen, monsters ontlopen en goden te slim af zijn. Dankzij de hulp van zijn partners Annabeth en Grover, leidt Percy’s reis hem naar het antwoord op de vraag hoe hij erbij kan horen in een wereld waarin hij zich niet op zijn plek voelt en waartoe hij voorbestemd is.

Marvel Studios’ 'What If…?' Season 2 – Vanaf 22 december

Het tweede seizoen van Marvel Studios' 'What If...?' gaat verder met The Watcher als onze gids door het onmetelijke multiversum met gloednieuwe en bekende gezichten uit het Marvel Cinematic Universe. De serie onderzoekt, herbeleeft en verandert klassieke momenten uit het Marvel Cinematic Universe, met een ongelofelijke stemmencast waaronder een groot aantal sterren die hun iconische rol opnieuw vertolken.