'Beer Masters' vanaf dinsdag te zien op Discovery

Welke thuisbrouwer maakt de lekkerste bieren van Europa? In de nieuwe competitie 'Beer Masters' nemen vijf teams uit vijf verschillende landen het tegen elkaar op, waaronder het duo Maaike en Amy uit Amsterdam en de Belgische Nicolas en Sven.

Deze smaakvolle strijd wordt gepresenteerd door niemand minder dan singer-songwriter - tevens bierliefhebber en pubeigenaar - James Blunt, samen met biersommelier Jaega Wise.

Elke ronde moeten de thuisbrouwers een bepaald soort bier maken waaruit steeds een winnaar wordt gekozen door een panel van experts en special guests. Aan het eind van het seizoen wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt van wie het winnende biertje groots op de markt wordt gebracht en waarvan alle winst naar de winnende brouwers gaat. Om inspiratie op te doen, gaan de deelnemers elke aflevering langs bij enkele bijzondere brouwers in Europa, zodat zij én wij leren van het fascinerende proces om van slechts vier basisingrediënten – water, gist, gerstemout en hop – een uniek biertje te maken. Zoals de eigenaar van Camden Town Brewery zegt in de eerste aflevering: 'Bier maken is vrij simpel, maar fantastisch bier maken is een kunstvorm.'

Wie van de vijf teams beheerst deze kunst het beste?

'Beer Masters', vanaf dinsdag 23 augustus om 21.30 uur op Discovery.