Bedrijf achter MTV komt met streamingdienst Paramount+

Foto: Paramount+ - © ViacomCBS 2021

Vanaf 4 maart wordt de nieuwe streamingdienst Paramount+ gelanceerd. Dat is de opvolger van CBS All Access, tot nu enkel in de VS te gebruiken. Paramount+ is een dienst van ViacomCBS, het bedrijf boven onder meer de zenders MTV en Comedy Central.

Paramount+ belooft veel klassiekers, reboots en de gloednieuwe film 'Mission Impossible 7'. De ambities van de nieuwe dienst zijn overigens niet gering. Tegen 2024 willen ze 75 miljoen abonnees hebben.

Fans van klassiekers als 'Grease', 'The Godfather' en 'Fatal Attraction' kunnen alvast beginnen watertanden. Op Paramount+ zullen reboots van onder anderen deze klassiekers te zien zijn. Ook de sitcom 'Frasier' komt terug. Hoofdrolspeler Kelsey Grammer heeft zelfs al zijn medewerking toegezegd. Daarnaast worden ook enkele echte horrorklassiekers in een nieuw jasje gestoken.

Paramount+ belooft ook gloednieuwe content, vooral blockbusters dan. Zo pakt de dienst uit met 'Mission Impossible 7' en ook de nieuwste Bond-film 'No Time To Die' zal er aangeboden worden.

ViacomCBS heeft ook kinderzender Nickelodeon in de portefeuille. Dus voor de allerkleinsten zal ook het populaire figuurtje 'Dora' haar opwachting maken. Ook 'Fairly Odd Parents', 'SpongeBob' en andere kidsfavorieten worden beloofd.

Paramount+ wordt uitgerold vanaf 4 maart. Eerst in de VS, later in Scandinavië en Australië. Wanneer België en Nederland aan de beurt zijn, is nog niet bekend. Ook over de prijs bij ons, is nog geen uitsluitsel.