BBC 'History' Collectie op Dplay

De BBC-programma's die in augustus worden toegevoegd aan Dplay staan volledig in het teken van geschiedenis, want alle series en documentaires komen uit de BBC 'History' collectie.

Duik honderden miljoenen jaren terug de geschiedenis in en ontdek in de serie 'Planet Dinosaur' alles over de meest imposante reuzen die ooit op onze aarde hebben rondgelopen.

Met behulp van superrealistische computereffecten zien we hoe de wereld eruitzag met deze wonderlijke dieren. Een stapje dichterbij in de geschiedenis is het fascinerende oude Egypte.

In de documentaire 'Egypt: What Lies Beneath' vertelt archeologe Dr. Sarah Parcak dat alles wat tot nu toe aan het licht is gebracht, maar een fractie was van wat de Oude Egyptische beschaving heeft achtergelaten. Wat ligt er nog meer onder het Egyptische woestijnoppervlak verborgen?

In 'Leonardo - Inside the Mind of a Genius' wordt het leven van Leonardo da Vinci, één van de grootste genieën die ooit heeft geleefd, gevierd. Aan de hand van zijn tekeningen, briefen en aantekeningen nemen we een kijkje in zijn leven. Ook worden enkele van zijn bijzondere uitvindingen nagebouwd en getest.

Geschiedenis van een heel ander kaliber: de serie 'Planet Oil' belicht hoe we binnen korte tijd zo afhankelijk zijn geworden van olie en de award-winning serie 'The Real History of Science Fiction', onderzoekt de geschiedenis van science fiction films aan de hand van vier terugkerende thema’s: robots, space, invasion en times. Deze series zijn slechts enkele voorbeelden van de in totaal 24 titels die aan het BBC-aanbod worden toegevoegd.

BBC 'History' Collectie, vanaf dinsdag 4 augustus op Dplay.