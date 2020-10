BBC First zorgt voor gezellige herfstmaand met cultuur, nieuwe drama en verboden liefdes

Foto: BBC First - © LEWIS PR 2020

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, en nu ook beschikbaar in het basispakket van Telenet, zorgt in november voor een gezellige tv-maand.

Nieuwe drama’s, romances en mysteries zorgen voor de ideale herfstavonden in je zetel.

In november gaat 'Small Axe', van Oscar en Bafta-winnende schrijver en regisseur Steve McQueen, in première op BBC First. Een baanbrekende samensmelting van vijf films over racisme in Groot-Brittannië. John Boyega ('Star Wars') en Letita Wright ('Black Panther') zijn de hoofdrolspelers in de fantastische reeks die gebaseerd is op mensen uit het echte leven.

In november kijken we ook uit naar de epische serie, Life, geschreven door de veelgeprezen schrijver Mike Bartlett ('Doctor Foster', 'King Charless III', 'Press'). Een zesdelige serie die de belangrijkste thema’s waar we in het dagdagelijkse leven ook mee te maken hebben in beeld brengt. Van de mooie, maar soms ook complexe, dinges des leven zoals liefde en ouderschap tot zelfontdekking en helaas ook trieste momenten zoals verlies.

Met 'Our Girl' keer je in november ook terug naar Afghanistan. Michelle Keegan ('Coronation Street', 'Brassic') keert terug naar het scherm als Georgie Lane voor het vierde seizoen van de spannende oorlogsserie.

BBC First brengt in november met de serie 'Honour' ook het gruwelijke, waargebeurde moordverhaal van Banaz Mahmod naar je scherm. Een dramatisch cultureel verhaal over een verboden liefde en een keuze die omwille van een sterk geloof fataal eindigt.

Ten slotte, is in november ook weer de detectieve Alan Banks (Stephen Tompkinson; 'Harrigan') te zien op je scherm in het vierde seizoen van 'DCI Banks'.

'Small Axe' gaat binnenkort in première op BBC First

'Small Axe' is een samensmelting van vijf originele films die zich afspelen in de jaren ’70, en die verschillende verhalen vertellen over de West-Indische gemeenschap in Londen. In de serie is een Britse all-star cast te zien met onder andere acteurs John Boyega en Letitia Wright.

De titel 'Small Axe' is afgeleid van een Jamaicaans gezegde dat in het hele Caribische gebied weerklank vindt: 'Als jij de grote boom bent, zijn wij de kleine bijl'. Daarmee wordt bedoeld dat relatief marginale of kleine afwijkende stemmen de krachtigere stemmen succesvol kunnen uitdagen. Dat is waar het in de serie ook om draait.

'Life 'is te zien op BBC First vanaf 9 november 2020 om 21.00 uur

'Life' brengt het verhaal van vier totaal verschillende gezinnen die elk in hun eigen flat wonen, maar wel onder éénzelfde dak in Manchester. In de zesdelige serie stappen de persoonlijkheden uit hun comfortzone, en nemen ze een kijkje in het leven van een ander. Ook al heeft elk huis zijn kruisje, zijn eigen persoonlijkheid en eigen gewoontes, de gezinnen zijn wel in staat om zich met anderen te verbinden, lief te hebben en zichzelf zelfs aan te passen.

Onverwachte aankomsten van bepaalde personages, zetten de levens van de bewoners van één van Manchesters meest beruchte woningen echter op z’n kop. Gail (Alison Steadman; 'Pride and Prejudice', 'Fat Friends', 'Life is Sweet') en Henry (Peter Davison; 'The Five(ish) Doctors') krijgen van een oude vriend een verrassende opmerking over hun huwelijk te verduren. Belle (Victoria Hamilton; 'The Crown', 'Victoria & Albert', 'Scoop') krijgt een eigenzinnig familielid over de vloer nadat haar zus Ruth (Susannah Fielding; 'Sticks and Stones', 'Catastrophe') in het ziekenhuis wordt opgenomen. David (Adrian Lester; 'The Day After Tomorrow', 'Doomsday', 'Hustle') gaat op vakantie zonder zijn vrouw Kelly (Rachael Stirling; 'Snow White and the Huntsman', 'The Young Victoria'), maar was dat wel een goed idee? Ten slotte, krijgt ook de hoogzwangere Hannah (Melissa Johns; 'I Hate Suzie', 'Feel Good') te maken met een onverwachte ontmoeting. Deze verrassende ontmoetingen zetten een reeks van gebeurtenissen in gang. Vinden de gezinnen steun bij elkaar of duwen ze elkaar net meer weg?

'Our Girl' seizoen 4 is te zien op BBC First vanaf 3 november 2020 om 21.00 uur

Georgie werd gepromoveerd tot sergeant en traint een nieuwe groep medici. Ze is ook ingetrokken bij twee goede vrienden in Manchester en had besloten om niet meer mee op uitzending te gaan naar Afghanistan. Ze is gelukkig met haar nieuwe levensstijl, en verheugd om weer verenigd te zijn met haar familie. Echter, wanneer ze betrokken geraakt in een bijna fataal-incident, beseft ze dat het verlies van haar grote liefde tijdens een vorige missie de echte reden is dat ze niet meer terug op missie wilde. Daarom wil ze nu die angsten overwinnen en besluit ze om wel weer mee op uitzending te gaan naar Afghanistan. Slaagt Georgie erin om haar angsten te overwinnen, of zal ze toch kiezen voor een vast en zekerder leven in Manchester dicht bij haar familie?

Naast Michelle Keegan en andere oude gezichten zien we nu ook Nico Mirallegro ('Rillington Place', 'My Mad Fat Diary'), Will Attenborough ('The Hollow Crown', 'Home Fires', 'Midwinter Of The Spirit'), Kaine Zajaz ('Informer', 'Raised By Wolve'), Amy-Leigh Hickman ('EastEnders', 'Ackley Bridge'), Josh Bowman ('Revenge', 'Time After Time'), Nabil Elouahabi ('EastEnders', 'The Night Of'), Nebras Jamali ('The Looming Tower') en Badria Timimi ('Syriana', 'Unforgotten') op het toneel.

Honour gaat in premiere op BBC First op 11 november om 22.00 uur

Binnenkort brengt BBC First ook het waargebeurde verhaal van de moord op Banaz Mahmod, een 20-jarige Iraakse Koerdische vrouw die in Zuid-Londen woonde, naar je scherm. Banaz beëindigde haar gedwongen, gewelddadige huwelijk en begon een relatie met iemand van haar eigen keuze. Een levensbepalende keuze bleek achteraf. Op bevel van haar eigen familie werd ze namelijk in een zogenaamde eerwraak vermoord.

'DCI Banks' seizoen 4 is te zien op BBC First vanaf 9 november 2020 om 22.00 uur

Ook in november zien we opnieuw no-nonsense Yorkshire detectieve Alan Banks (Stephen Tompkinson). Zoals enkel hij het kan, pakt Alan in het vierde seizoen elke nieuwe zaak aan met zijn professionaliteit, kennis en inzichten. Drie nieuwe gruwelijke cases staan hem weer te wachten. Zoals in elk seizoen wordt de detectieve Alan nu ook weer emotioneel, professioneel en empathisch op de proef gesteld, maar hoe slaat hij er zich deze keer weer door? Houdt hij zijn naam hoog, of krijgt ook hij het moeilijk?

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In november kan je ook volgende series blijven volgen:

- 'We Hunt Together', elke woensdag om 22.00 uur tot 4 november

- 'The Signapore Grip', elke zondag om 21.00 uur tot 15 november

- 'Trigonometry', elke vrijdag om 22.00 uur tot 4 december

- 'DCI Banks seizoen 3', elke maandag om 21.00 uur tot 2 november