BBC First koopt trio misdaaddrama's van ITV Studios

BBC First heeft aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten met ITV Studios om drie van hun terugkerende titels naar het publiek in BelgiŽ en Nederland te brengen.

Fans van misdaaddrama kunnen komende weken hun hart ophalen met de première van 'The Marlow Murder Club', 'Murder in Provence' en 'Murdoch Mysteries' S3-12.

Vanaf deze week presenteert BBC First het derde, vierde en vijfde seizoen van 'Murdoch Mysteries'. De serie duikt in de mysteries van het Toronto van 1895, samen met William Murdoch (Yannick Bisson) die met radicale forensische technieken verbijsterende moordzaken oplost. Van ontmoetingen met de controversiële wereld van eugenetica tot persoonlijke tragedies en gewaagde overvallen: elke aflevering belooft een meeslepende intrige. De serie werd geproduceerd door Shaftesbury in samenwerking met CBC, ITV Studios en UKTV.

'Murder in Provence' nodigt het publiek uit naar Aix-en-Provence, waar onderzoeksrechter Antoine Verlaque (Roger Allam) en criminaliteitspsycholoog Marine Bonnet (Nancy Carroll) zich een weg banen door de raadselachtige kantjes van hun pittoreske woonplaats. Bijgestaan door plaatsvervangend politiecommissaris Hélène Paulik (Keala Settle) ontdekt het duo geheimen, schandalen en mysteries die onder de idyllische façade schuilgaan. 'Murder in Provence', geproduceerd als de eerste samenwerking tussen BritBox UK en BritBox North America, belooft een spannend zomerdebuut op BBC First.

Ondertussen belooft 'The Marlow Murder Club' een herfst vol spanning met een verhaal over onwaarschijnlijke allianties en amateur-speurwerk. In opdracht van coproducent MASTERPIECE en geproduceerd door Monumental Television in samenwerking met ITV Studios, volgt dit gezellige misdaaddrama de gepensioneerde archeologe Judith, pastoorsvrouw Becks en lokale hondenuitlater Suzie terwijl ze samenwerken om een seriemoordenaar in hun midden te stoppen.

De overeenkomst tussen BBC Studios en ITV Studios werd tot stand gebracht door Roxana Rehman, Global Acquisitions Manager bij BBC Studios.

Hale Mouritz, Director of Programming Western Europe bij BBC Studios zegt: 'Ons BBC First publiek in België en Nederland heeft affiniteit met gezellige misdaad, dus ik ben ongelooflijk trots op de line-up van verbazingwekkende shows die we hen brengen in de komende weken. We zijn gefocust op het brengen van het allerbeste Britse drama, dus deze opvallende toevoegingen versterken onze toewijding aan het leveren van eersteklas content die onze zender verder verheft in de regio.'