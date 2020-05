BBC First brengt drama, humor en een reeks mysteries op je scherm

Foto: BBC First - © LEWIS PR 2020

BBC First, de best bekeken buitenlandse zender in de Benelux, heeft ook in juni weer een volle line-up voor jou voorzien.

De moderne vierdelige dramaserie 'Flesh and Blood' gaat deze maand in première op BBC First, waarin mysterie, vertrouwen en liefde centraal staan. Het leven van een gezin wordt helemaal op z’n kop gezet wanneer weduwe Vivien (Francesca Annis; 'Jane Eyre', 'Home Fires') haar nieuwe liefde, de gepensioneerde chirurg Mark (Stephen Rea; 'Michael Collins', 'V for Vendetta'), voorstelt aan haar zoon en twee dochters. Hun wantrouwen jegens Mark zorgt voor onverwachte wendingen in hun persoonlijke (liefdes)levens. Oude geheimen komen weer boven water en nieuwe (gewelddadige) conflicten ontwikkelen zich. Terwijl het mysterie zich ontrafelt, houdt deze duistere serie je tot op het allerlaatste moment in spanning.

In juni komt ook het tweede seizoen van de humoristische serie 'Motherland', geschreven door onder andere BAFTA winnende Sharon Hargon ('Catastrophe', 'This Way Up', 'Divorce') naar BBC First. De serie ging in april in première op de Britse zender. Kijkers kunnen 'Motherland' ook in juni gewoon blijven volgen, met een hilarische, maar confronterende reeks afleveringen waarin de onromantische kanten en de onbesproken competitiviteit van het moederschap aan het licht worden gebracht.

Goed nieuws voor de fans van acteur Barry Atsma ('Loft', 'Bankier van het Verzet' en 'Bad Banks'), want ook op de agenda voor juni staat het tweede seizoen van de serie 'The Split', geschreven door Abi Morgan ('Sufragette', 'The Iron Lady'). Seizoen twee pikt de draad weer op nadat het eerste seizoen in mei 2018 al te zien was op BBC First. Hoofdrolspelers Hannah Defoe (Nicola Walker; 'Last Tango in Halifax'), haar zus Nina (Annabel Scholey; 'Being Human') en hun moeder Ruth (Deborah Findlay; 'Cranford') komen in aanraking met rampzalige relaties en liefdesaffaires op de werkvloer. Daarnaast proberen ze zelf hun eigen, vaak ingewikkelde, huishoudens in goede banen te leiden.

Nadat liefhebbers in mei al werden verwend met maar liefst drie seizoenen van de Award én Golden Globe winnende dramaserie 'Downton Abbey', volgt in juni het vierde seizoen van het populaire kostuumdrama, zodat fans hun favoriete serie kunnen blijven volgen.

Tot slot worden we in juni getrakteerd op de acteertalenten van Ashley Jensen ('Catastrophe', 'Ugly Better') in het derde seizoen van Agatha Raisin. Wie eerder dit jaar al keek naar het spannende eerste seizoen, weet dat Agatha erin slaagt om haar onschuld te bewijzen, maar kort daarna opnieuw verwikkeld raakt in een moordonderzoek in het tweede seizoen. Of ze er opnieuw in slaagt zich hieruit te werken, zien we dus in mei. Gelukkig is het daarna niet meer lang wachten, want het derde seizoen laat ons opnieuw genieten van een hele reeks avonturen voor Agatha.

'Flesh and Blood' gaat in première op BBC First op 28 juni 2020 om 21.00 uur

Het leven van broers en zussen Jake (Russell Tovey; 'Being Human', 'Grabbers'), Helen (Claudie Blakley; 'Pride & Prejudice', 'Lark Rise to Candleford') en Natalie (Lydia Leonard; 'Whitechapel', 'The Fifth Estate') wordt compleet door elkaar geschud als hun weduwemoeder, Vivien (Francesca Annis), haar nieuwe liefde aankondigt. Jake, Helen en Natalie zijn wantrouwig en hebben veel vragen over de nieuwe partner van hun moeder. Zelfs Vivien’s buurvrouw en jarenlange vriendin van de familie, Mary (Imelda Staunton; 'Harry Potter and the Order of The Phoenix'), is verrast door deze wending en houdt Mark nauwlettend in de gaten. Mark lijkt wel toegewijd aan Vivien, maar is het niet een beetje te snel? Door de angst voor hun erfenis besluiten Viviens kinderen het leven van Mark uit te spitten en de waarheid eindelijk te achterhalen.

In de eerste aflevering komen we al te weten dat iemands leven op het spel staat. Kan deze eensgezinde familie jaren van geheimen, onderdrukte rivaliteit en relatiecrisissen overwinnen om zich te verenigen? Of zullen oude breuken en nieuwe conflicten hen uit elkaar drijven?

'Motherland' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 10 juni 2020 om 21.00 uur

Terwijl de gemoederen tussen het kamp van de 'Alpha mums' onder leiding van Amanda (Lucy Punch; 'The Wedding Video', 'Bad Teacher') en het kamp van tegenpool Liz (Diane Morgan; 'Cunk On Shakespeare') bedaard zijn aan het einde van het eerste seizoen, verwelkomen we in het tweede seizoen een nieuw personage; Meg (Tanya Moodie; 'A Discovery of Witches', 'Star Wars: The Rise of Skywalker'). Liz, Julia (Anna Maxwell-Martin; 'Becoming Jane', 'Philomena') en Kevin (Paul Ready; 'Utopia') zijn onder de indruk en vragen zich af of Meg wel degelijk alles op een rijtje heeft?

In het tweede seizoen van de ontzettend grappige serie staan er opnieuw heel wat ongemakkelijke, maar tegelijkertijd herkenbare scènes voor jonge ouders op het menu; van last minute feestjes tot chaotische uitstapjes en ongemakkelijke situaties.

'The Split' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 16 juni 2020 om 21.00 uur.

In dit nieuwe seizoen zien we het eerder zo sterke huwelijk van Hannah (Nicola Walker) wankelen nadat de affaire van Nathan (Stephen Mangan; 'Episodes') aan het licht is gekomen. Voor Hannah en de rest van de familie is de vreugde die de bruiloft van Rose (Fiona Button) en James (Rudi Dharmalingham; 'In the Shadow of the Moon', 'Strike Back') bracht slechts van korte duur wanneer hun vader, Oscar (Anthony Head; 'Imagine Me & You') overlijdt.

Hannah staat voor een moeilijke keuze: kiest ze voor haar oude leven of gaat ze voor een nieuwe toekomst met collega-advocaat Christie (Barry Atsma; 'Bad Banks', 'The Resistance Banker')?

Naast de vaste personages doen in dit tweede seizoen ook Donna Air ('Hotel Babylon') als Fi Hansen en Ben Bailey Smith ('Cleaning Up', 'Doctor Who') als Richie Hansen hun intrede op het toneel.

'Downton Abbey' seizoen 4 is te zien op BBC First vanaf 9 juni 2020 om 19.15 uur

Na het tragisch einde van seizoen drie gaat het leven van de familie Crawley en het personeel waarmee het zo nauw verbonden is verder. De familie is nog volop in de verwerkingsfase als er heel wat nieuwe uitdagingen bijkomen. Familiedrama’s en geheime romances blijven de bovenhand voeren.

Mary (Michelle Dockery; 'The Gentleman', 'Non-Stop') kijkt de toekomst somber tegemoet, maar wordt gesteund door de familie en start een nieuwe functie op het landgoed. Rose (Lily James; 'Cinderella', 'Mamma Mia: Here We Go Again') kan het bruisende Londense nachtleven moeilijk weerstaan. Dat brengt voor de familie Crawley heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook onder het familiepersoneel zijn er veel nieuwe wendingen die zorgen voor de nodige spanningen én voor nieuwe gebroken harten. 'Downton Abbey' heeft een Guinness World Record behaald voor de hoogste kijkcijfers voor een TV-show en is geëerd met een speciale BAFTA Award als erkenning voor zijn unieke bijdrage aan de televisie in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

'Agatha Raisin' seizoen 3 is te zien op BBC First vanaf 29 juni 2020 om 21.00 uur

Tweemaal in korte tijd raakt Agatha (Ashley Jensen) verstrikt in een moordonderzoek, waarin ze als hoofdverdachte werd aangesteld. De van oorsprong PR-consultant startte telkens haar eigen onderzoek om haar onschuld te bewijzen. In het derde seizoen beslist ze om haar detective carrière naar een hoger niveau te tillen en opent ze haar eigen detectivebureau; Raisin investigations. Hoewel klanten op zich laten wachten, zit Agatha niet stil en raakt ze opnieuw verwikkeld in mysteries en speciale situaties; zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In juni kan je volgende series blijven volgen:

'Motherland' seizoen 1, elke woensdag om 21.00 uur tot 3 juni

'Downton Abbey' seizoen 3, elke werkdag om 19.15 uur tot 8 juni

'Last Tango in Halifax' seizoen 5, elke dinsdag om 21.00 uur tot 9 juni

'Noughts and Crosses', elke zondag om 21.00 uur tot 21 juni

'Agatha Raisin' seizoen 2, elke maandag om 21.00 uur tot 22 juni

'Liar' seizoen 2, elke donderdag om 21.00 uur tot 25 juni