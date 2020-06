BBC en Netflix zenden 'Little Britain' niet langer uit

Een te karikaturaal gekleurd personage is voor de BBC en de Britse Netflix genoeg om de komische reeks 'Little Britain' niet langer aan te bieden. 'De tijden zijn veranderd', klinkt het.

Door de hernieuwde aandacht voor de strijd tegen racisme na de dood van George Floyd, besliste de BBC om enkele reeksen grondig te analyseren om te kijken of ze in 2020 nog uitgezonden kunnen worden. Conclusie is dat 'Little Britain' te aanstootgevend is en daarom zenden de BBC en ook Netflix de reeks niet meer uit.



Ook David Williams en Matt Lucas, de bedenkers van de serie, gaven eerder al aan dat ze vandaag anders te werk zouden gaan dan vroeger. 'De gevoeligheden zijn toegenomen, het ergert mensen en het was lui van ons om zelf gekleurde personages te spelen om zo te scoren', lieten ze in 2017 weten.



Bron: Het Nieuwsblad