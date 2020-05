'Auschwitz Untold: In Colour' op Discovery

In januari was het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Voor het eerst wordt nu de aangrijpende geschiedenis van dit concentratiekamp verteld in kleur.

De documentaire 'Auschwitz Untold: In Colour' kleurt oude zwart-wit-opnames in, waardoor de beelden nog indringender binnenkomen. De documentaire dient als nagedachtenis aan hen die omkwamen in dit mensonterende kamp en tevens als blijvende herinnering aan een gebeurtenis die we nooit mogen vergeten en die ons moet behoeden voor herhaling. Wie de aangrijpende beelden ziet, kan niet anders concluderen: dit nooit meer.

'Auschwitz Untold: In Colour', dinsdag 5 mei om 20.30 uur op Discovery.