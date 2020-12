'Attack Of The Murder Hornets' op Discovery

Is het een wesp, is het een bij? Nee, het is de Aziatische reuzenhoornaar, nog weer groter dan de hoornaars die we in Nederland steeds vaker zien.

De reuzenhoornaar kan wel zes centimeter lang worden en heeft kaken waarmee hij een bij kan onthoofden en hele kolonies kan uitroeien. Ook zijn gif is dodelijk en zorgt in Japan jaarlijks voor circa 50 doden.

Sinds kort is de Aziatische reuzenhoornaar ook opgedoken in de Verenigde Staten waar hij meteen omgedoopt werd tot 'Murder Hornet'. De horror-filmmaker Michael Paul Stephenson was dan ook de uitgelezen persoon om een boeiende documentaire te maken over de opkomst van dit vliegende monster. Krijgen de Amerikanen deze ongenode gast nog weg, of moeten ze leren leven met de reuzenwesp?

'Attack Of The Murder Hornets', zondag 27 december om 20.30 uur op Discovery.