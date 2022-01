'As We See It' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/amazon Prime Video 2022

'As We See It' volgt Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) en Violet (Sue Ann Pien), kamergenoten van rond de twintig met autisme. Ze proberen een baan te vinden en te houden, vrienden te maken, verliefd te worden en hun weg te vinden in een wereld die hen ontglipt.