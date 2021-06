Apple TV+ viert Peanuts en kondigt 'Who Are You, Charlie Brown?' aan

Apple TV+ lanceert vrijdag de documentaire special, 'Who Are You, Charlie Brown?'. De special is verteld door Lupita Nyong'o en is uitvoerend geproduceerd door Brian Grazer en Ron Howard en bevat interviews met vrienden, familie, cartoonisten en beroemde fans van de strip, om een ​​hartverwarmend portret te creren van wijlen 'Peanuts'-maker Charles M. Schulz.

Ter ere van de maker van 'Everyman', Charles 'Sparky' Schulz, 'Who Are You, Charlie Brown?' viert de documentaire de wereldwijde populariteit van de strip over meerdere generaties en zijn tijdloze artisticiteit en ontwerp om de man te profileren wiens eenvoudige karakters de levens van miljoenen mensen zouden raken en geliefde culturele iconen zouden worden.

Met interviews met Jean Schulz, de weduwe van Charles Schulz, samen met Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, Keith L. Williams, Chip Kidd, Lynn Johnston, Robb Armstrong, en meer, vertelt de documentaire een nieuw geanimeerd verhaal dat Charlie Brown volgt op zijn zoektocht om zichzelf te ontdekken.

'Who Are You, Charlie Brown?' wordt geproduceerd door Imagine Documentaries en WildBrain. De documentaire is uitvoerend geproduceerd door Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein en Justin Wilkes van Imagine, Josh Scherba, Anne Loi en Stephanie Betts van WildBrain, Craig Schulz en Paige Braddock van Peanuts, en Michael Bonfiglio, die ook schrijft en regisseert. Imagine Documentaries' Meredith Kaulfers is co-executive producer en Marcella Steiningart is producer en schrijver. De originele muziek is gecomponeerd door Jeff Morrow, componist van de nieuwe series 'The Snoopy Show', 'Snoopy in Space' en 'Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10'.

'Who Are You, Charlie Brown?' is vanaf vrijdag 25 juni te zien op Apple TV+.