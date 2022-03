Apple TV+ lanceert vrijdag de nieuwe dramaserie 'Pachinko'

Apple TV+ lanceert vrijdag 25 maart 'Pachinko', de langverwachte, meeslepende dramaserie die in drie talen wordt verteld: Koreaans, Japans en Engels.

Het verhaal begint met een verboden liefde en crescendo's in een saga die zich verdeelt tussen Korea, Japan en Amerika om een ​​onvergetelijk verhaal te vertellen over oorlog en vrede, liefde en verlies, triomf en afrekening.

De serie gaat wereldwijd in première op Apple TV+ op 25 maart 2022 met de eerste drie afleveringen, gevolgd door nieuwe wekelijkse afleveringen elke vrijdag tijdens het achtdelige seizoen tot 29 april 2022. De serie is gebaseerd op de veelgeprezen gelijknamige New York Times-bestsellerroman, gemaakt door Soo Hugh.

Vol universele thema's als familie, liefde, triomf, lot en veerkracht, beschrijft de serie de hoop en dromen van een Koreaanse immigrantenfamilie over vier generaties terwijl ze hun thuisland verlaten in een ontembare zoektocht om te overleven en te bloeien. Beginnend in Zuid-Korea in de vroege jaren 1900, wordt het verhaal verteld door de ogen van een opmerkelijke matriarch, Sunja, die tegen alle verwachtingen in zegeviert. Het plaatst haar verhaal naast dat van haar kleinzoon, Solomon, in de jaren tachtig.

'Pachinko' is geschreven en geproduceerd door Soo Hugh ('The Terror', 'The Killing'), die de serie heeft gemaakt en als showrunner fungeert.