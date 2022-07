Apple TV+ lanceert trailer van de nieuwe serie 'Surfside Girls'

Apple TV+ heeft de trailer onthuld voor de nieuwste serie 'Surfside Girls' die op vrijdag 19 augustus in première gaat.

'Surfside Girls' is gebaseerd op de bestverkopende IDW graphic novel-serie met dezelfde naam door auteur Kim Dwinell. De serie volgt beste vrienden Sam en Jade terwijl ze bovennatuurlijke mysteries oplossen in hun slaperige kuststadje in Californië. Deze beste vrienden moeten hun tegengestelde krachten van verbeelding en logica combineren om de bovennatuurlijke mysteries op te lossen die zich net onder de oppervlakte van hun stad verbergen.

Tot de cast van 'Surfside Girls' behoren Miya Cech ('Marvelous and the Black Hole', 'Rim of the World'), YaYa Gosselin ('We Can be Heroes', 'FBI: Most Wanted') en Spencer Hermes-Rebello ('Troppo').