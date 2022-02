Apple TV+ lanceert nieuwe thrillerserie 'Suspicion'

Op Apple TV+ kan je vanaf vrijdag 4 februari kijken naar de langverwachte thrillerserie 'Suspicion', die wereldwijd in première gaat op vrijdag 4 februari 2022. Het achtdelige, bloedstollende drama met in de hoofdrol Uma Thurman ('Kill Bill', 'Pulp Fiction'), gaat exclusief in première met de eerste twee afleveringen, gevolgd door een nieuwe aflevering per week, elke vrijdag.

Wanneer de zoon van een prominente Amerikaanse zakenvrouw (Thurman) wordt ontvoerd uit een hotel in New York, valt de verdenking al snel op vier ogenschijnlijk gewone Britse burgers die op de bewuste avond in het hotel waren. Terwijl ze verzeild raken in een trans-Atlantische kat-en-muisrace om de gecombineerde krachten van de National Crime Agency en de FBI te ontwijken om hun onschuld te bewijzen, wordt het duidelijk dat niet iedereen te vertrouwen is. Wie zit er echt achter de mysterieuze ontvoering, en wie is er alleen schuldig aan om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn?

Naast Uma Thurman bestaat de cast voor 'Suspicion' uit Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory'), Noah Emmerich ('The Americans'), Georgina Campbell ('Black Mirror'), Elizabeth Henstridge ('Agents of SHIELD'), Tom Rhys-Harries ('White Lines'), Elyes Gabel ('Scorpion') en Angel Coulby ('Dancing on the Edge').

'Suspicion', vanaf vrijdag 4 februari te zien op Apple TV+.