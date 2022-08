Apple TV+ lanceert nieuwe serie 'Five Days at Memorial'

Apple TV+ biedt vanaf vrijdag de gloednieuwe serie 'Five Days at Memorial' aan. Dat is een krachtige nieuwe serie gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen en het gelijknamige boek.

De serie is van de hand van Academy Award-winnaar John Ridley en Emmy Award-winnaar Carlton Cuse, die beiden ook als regisseur fungeren, en met in de hoofdrol een bekroonde ensemble-cast met onder meer Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. en Emmy-Award-winnaar Cherry Jones.

'Five Days at Memorial' beschrijft de impact van orkaan Katrina en de nasleep ervan op een plaatselijk ziekenhuis. Toen het vloedwater steeg, de stroom uitviel en de hitte steeg, werden uitgeputte zorgverleners in een ziekenhuis in New Orleans gedwongen beslissingen te nemen die hen nog jaren zouden volgen.

'Five Days at Memorial' gaat wereldwijd in première op Apple TV+ met de eerste drie afleveringen op 12 augustus 2022, gevolgd door een nieuwe aflevering elke vrijdag tot en met 16 september.

Naast Farmiga, Smith Jr. en Jones zijn er in de gelimiteerde serie hoofdrollen voor Robert Pine ('CHiPs'), Julie Ann Emery ('Better Call Saul', 'Preacher'), Adepero Oduye ('The Falcon and the Winter Soldier', 'Pariah'), Molly Hager ('Happyish', 'It's Kind of a Funny Story'), Michael Gaston ('Blindspot', 'The Leftovers') en W. Earl Brown ('Deadwood', 'Preacher').