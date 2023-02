Apple TV+ lanceert nieuwe reisserie 'The Reluctant Traveler'

Apple TV+ lanceert vrijdag 'The Reluctant Traveler', een nieuwe wereldreisserie gepresenteerd en geproduceerd door Emmy Award-winnaar Eugene Levy ('Schitt's Creek'), op 24 februari 2023 wereldwijd in première gaat.

De serie van acht afleveringen volgt Levy terwijl hij enkele van 's werelds mooiste en meest intrigerende bestemmingen bezoekt in Costa Rica, Finland, Italië, Japan, de Malediven, Portugal, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, en opmerkelijke hotels en de plaatsen en culturen eromheen verkent.

Levy is zelfverklaard geen typische presentator van een reisprogramma - hij is meestal niet avontuurlijk of bedreven in wereldreizen, maar hij vindt dat de tijd eindelijk rijp is om zijn horizon te verbreden. Levy pakt zijn koffer met enige schroom, maar hoopt dat zijn ervaringen kunnen leiden tot een heel nieuw hoofdstuk in het leven, zelfs als het betekent dat hij een aantal van zijn lang gekoesterde angsten onder ogen moet zien. Ga met hem mee als hij zich vastgespt voor het ultieme avontuur!

'The Reluctant Traveler' is geproduceerd voor Apple TV+ door Twofour. Naast de hoofdrol, produceert Levy samen met David Brindley.

'The Reluctant Traveler' voegt zich bij een groeiende reeks veelgeprezen en bekroonde docuseries op Apple TV+, waaronder de veelgeprezen documentaireserie 'The Big Conn' over de grootste socialezekerheidsfraude in de geschiedenis; de bekroonde documentaire 'Prehistoric Planet', met de voor een Oscar genomineerde verteller Sir David Attenborough; 'Make or Break', de docuserie over de World Surf League; de met een Emmy Award bekroonde docuserie over woninginrichting 'Home'; de met een Emmy Award bekroonde docuserie over moderne oorlogvoering 'The Line'; de met een Emmy Award bekroonde vierdelige documentaireserie 'They Call Me Magic', over het leven en de carrière van tweevoudig NBA Hall of Famer en cultuuricoon Earvin 'Magic' Johnson; de met een Emmy Award bekroonde docuserie 'Watch the Sound with Mark Ronson'; en de documentaire 'Gutsy', met uitvoerend producenten en presentatoren Hillary en Chelsea Clinton, die ons meenemen op een intieme reis langs de meest bijzondere vrouwen ter wereld.

