Apple TV+ kondigt de nieuwe epische serie 'Shantaram' aan

Apple TV+ heeft een eerste blik onthuld op 'Shantaram', een nieuwe dramaserie met Charlie Hunnam ('Sons of Anarchy'), en gebaseerd op de internationale bestseller roman van Gregory David Roberts.

De nieuwe Apple Original-serie is een hoopvol filmisch liefdesverhaal gekoppeld aan een spannend episch avontuur dat de reis van een man naar verlossing volgt door een land dat zijn leven verandert. 'Shantaram' gaat wereldwijd in première met de eerste drie afleveringen van het eerste seizoen van 12 afleveringen op vrijdag 14 oktober 2022, gevolgd door elke vrijdag tot 16 december 2022 een nieuwe aflevering op Apple TV+.

'Shantaram' volgt de voortvluchtige Lin Ford (Charlie Hunnam) die wil verdwalen in het levendige en chaotische Bombay uit de jaren 80. Helemaal alleen in deze onbekende stad worstelt Lin om de problemen te vermijden waarvoor hij op de vlucht is. Nadat hij is gevallen voor de raadselachtige en intrigerende Karla, moet Lin kiezen tussen vrijheid of liefde en de complicaties die daarmee gepaard gaan.

Naast Charlie Hunnam zijn in de serie ook Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph. en Shiv Palekar te zien.