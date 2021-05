Apple TV+ brengt docuserie 'The Me You Can't See' van Oprah Winfrey met Prince Harry

Apple TV + lanceert vanaf 21 mei de docuserie 'The Me You Can't See', van Oprah Winfrey en Prins Harry. De serie belooft verhelderende verhalen over geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn.

In 'The Me You Can't See' begeleiden Oprah Winfrey en Prins Harry eerlijke discussies over geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn, terwijl ze openhartig zijn over hun reizen en worstelingen op het gebied van geestelijke gezondheid. Met spraakmakende gasten, naast een breed scala aan mensen van over de hele wereld die leven met de uitdagingen van psychische problemen en hun emotionele welzijn aanpakken. De serie overstijgt cultuur, leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status om een ​​zeer verkeerd begrepen onderwerp te destigmatiseren. met 'The Me You Can't See' willen Oprah en Harry hoop tgeven aan kijkers die ontdekken dat ze niet alleen zijn De producenten werkten samen met 14 gerenommeerde en gerespecteerde experts en organisaties van over de hele wereld om inzage te bieden in verschillende trajecten naar behandeling.

'Nu meer dan ooit is er een onmiddellijke behoefte om het taboe rond geestelijke gezondheid te vervangen door wijsheid, mededogen en eerlijkheid', zegt Oprah Winfrey. 'Onze serie is bedoeld om dat wereldwijde gesprek op gang te brengen.'

'We worden in verschillende levens geboren, groeien op in verschillende omgevingen en worden daardoor blootgesteld aan verschillende ervaringen. Maar onze gedeelde ervaring is dat we allemaal mensen zijn', aldus Prins Harry. 'De meesten van ons dragen een of andere vorm van onopgelost trauma, verlies of verdriet met zich mee. En dat is altijd heel persoonlijk. Toch heeft het afgelopen jaar ons laten zien dat we dit allemaal samen aankunnen en ik hoop dat deze serie zal laten zien dat er kracht zit in kwetsbaarheid, verbinding in empathie en kracht in eerlijkheid.'

'The Me You Can't See' is mede-gemaakt en uitvoerend geproduceerd door Oprah Winfrey en Prins Harry, en is ook uitvoerend geproduceerd door Terry Wood en Catherine Cyr van Harpo Productions, samen met Jon Kamen, Dave Sirulnick en Alex Browne van RadicalMedia. De docuserie wordt geregisseerd en geproduceerd door de voor een Emmy Award en Spirit Award genomineerde Dawn Porter ('Gideons Army', 'John Lewis: Good Trouble'), en Academy Award en viervoudig BAFTA Award-winnende Asif Kapadia ('Amy'). De serie is geproduceerd door Jen Isaacson en Nell Constantinopel.

'The Me You Can't See' zal beschikbaar zijn naast de NAACP Image Award-genomineerd voor Outstanding Talk Series, 'The Oprah Conversation', 'Oprah Talks COVID-19' en 'Oprah's Book Club' op Apple TV +.