'Ant Anstead Master Mechanic' vanaf zondag op Discovery

Met een baby in aantocht en een break van het Wheeler Dealer-seizoen heeft autotechnicus Ant Anstead even wat tijd over. Maar stilzitten is aan hem niet besteed.

Dus gebruikt hij de twaalf weken tot de geboorte voor het vervullen van zijn grote droom: het bouwen van een klassieke Alfa 158 racewagen. Hij heeft altijd al zo’n auto willen hebben, maar omdat hij niet de 20 miljoen dollar heeft die zo’n wagen kost, bouwt hij er eentje zelf van allerlei losse onderdelen.

In de 12-delige serie 'Ant Anstead Master Mechanic' zien we hoe hij de auto helemaal vanaf de grond af opbouwt. Te beginnen bij het chassis dat hij haalt uit een vervallen 1952 MG TD. Hij sloopt alles eraf totdat de basis overblijft en dan kan het opbouwen beginnen. Maar is hij niet iets te ambitieus geweest om dit in twaalf weken te willen fiksen? Als blijkt dat hij de mal van de Alfa uit Engeland moet halen en ondertussen ook nog zijn arm blesseert, wordt het allemaal erg krap.

Wat een mini-vakantie had kunnen zijn, wordt nu een klus van dag en nacht werken en ook in het weekend. En waarbij zelfs de filmcrew af en toe moet assisteren. Welke baby zal eerder het licht zien: die in de buik van zijn vrouw of die dekselse snelheidsduivel in zijn werkplaats?

'Ant Anstead Master Mechanic', vanaf zondag 5 juli om 20.30 uur op Discovery.