'ANNE+' wereldwijd op Netflix te zien vanaf 11 februari

Vanaf 11 februari geeft Netflix de Nederlandse film 'ANNE+' een wereldpodium. De film is een vervolg op de succesvolle serie en vertelt het verhaal van Anne (Hanna van Vliet), een lesbische twintiger in Amsterdam die zich op herkenbare wijze door grote levensvragen en liefdesperikelen worstelt.

De serie ANNE+ kreeg zowel binnen Nederland als in het buitenland lovende kritieken door onder meer de verfrissende stijl en queer representatie. Met de komst van de film naar Netflix krijgt het Nederlandse coming-of-age-verhaal de aandacht van een wereldwijd publiek.

De cast bestaat onder meer uit Hanna van Vliet, Jouman Fattal, Thorn de Vries, Jade Olieberg, Eline van Gils, Jesse Mensah, Huib Cluistra, Ayla Çekin Satijn, Amy van der Weerden, Anne-Chris Schulting, Hein van der Heijden, Jacqueline Blom, Romana Vrede, Georgina Verbaan, Anna Drijver en Hadewych Minis.

ANNE+ is een initiatief van Maud Wiemeijer (scenario), Valerie Bisscheroux (regie) en Hanna van Vliet. De film ANNE+ is geproduceerd door Rachel van Bommel en Suzan de Swaan van Millstreet Films, in coproductie met Netflix en BNNVARA.

Over de film ANNE+

Onder druk om haar roman af te maken en voor haar relatie naar Montreal te verhuizen, zoekt een queer twintiger in Amsterdam naar wat ze wil in het leven.

ANNE+ is vanaf 11 februari wereldwijd te zien op Netflix.

