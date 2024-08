Animatieserie 'Sharkdog' in première op Nickelodeon

Binnenkort verschijnt er iets leuks voor de kleintjes thuis! Nickelodeon kondigt aan dat de animatieserie 'SHARKDOG' zijn debuut zal maken op Nickelodeon Nederland en België.

'SHARKDOG' is vanaf 26 augustus te zien op schooldagen om 17.00 uur. De serie werd eerder wereldwijd uitgebracht op Netflix in samenwerking met Nickelodeon International.

In het begin probeert Max Sharkdog geheim te houden in Dauwendal, maar het zal niet lang duren voordat zijn beste vrienden, nieuwsgierige buren en zelfs Max’ ouders zijn nieuwe, uitbundige beste vriend opmerken.

In de eerste aflevering staat Max versteld wanneer hij per ongeluk een half hond, half haai (die kan praten) tegenkomt op zijn eerste zomervakantie dag. Andere verhalen volgen, zoals Schatzoeken, waarin Max, Royce en Sharkdog op zoek gaan naar een piratenschat, Ziek, waarin Sharkdog doet alsof hij verkouden is zodat Max niet gaat kamperen, en Nachtelijke Wandelingen, waarin Sharkdog voorkomt dat Max de zee in gaat tijdens een slaapwandeling.

'SHARKDOG' is gemaakt door Jacinth Tan Yi Ting en geproduceerd door John McKenna en Mari Bankova. De serie werd geregisseerd door Simon Pike en S. Cephas en geschreven door Ed Valentine. 'SHARKDOG' wordt geproduceerd door Nickelodeon International in samenwerking met animatiestudio One Animation Singapore, samen met Netflix.

'SHARKDOG' is de eerste wereldwijd geproduceerde en geanimeerde serie van Nickelodeon International die op Netflix is uitgebracht. Ook is het de eerste animatieserie uit Singapore die voortkomt uit Nickelodeon's Global Animated Shorts Program, een programma dat is opgezet om wereldwijd originele comedy-content voor kinderen te ontwikkelen.