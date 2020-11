Angele wint MTV EMA Best Belgian Act award 2020

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

MTV heeft Angèle gekroond tot de winnaar van de MTV EMA Best Belgian Act award. De zangeres, die onlangs nog het nummer 'Fever' uitbracht in samenwerking met Dua Lipa, heeft in aanloop naar de bekendmaking de meeste stemmen binnen weten te halen en hiermee haar collega's blackwave., IBE, Lost Frequencies en OT verslagen.

De Best Dutch Act award gaat dit jaar naar Emma Heesters.

Angèle is hiermee de eerste Franstalige zangeres ooit die de award heeft gewonnen. Eerdere winnaars van de titel MTV Best Belgian Act waren onder andere MATTN, Dimitri Vegas & Like Mike, Loïc Nottet, Emma Bale en Stromae.

Angèle wordt als winnares een jaar lang gepusht via de platformen van MTV. Daarnaast gaat zij, samen met de winnaar van volgend jaar, mee naar de main show van de 2021 MTV EMAs. De rest van de lokale winnaars van de 2020 MTV EMAs worden aanstaande zondagavond om 19.00 uur bekendgemaakt via Facebook Live.

Aanstaande zondagavond 8 november weten we ook welke internationale artiesten er met de rest van de prijzen vandoor gaan. Lady Gaga, BTS en Justin Bieber maken de meeste kans op een award. Gedurende de avond vinden er optredens plaats van Sam Smith, Alicia Keys, Zara Larsson, Little Mix, David Guetta, Doja Cat en vele anderen. Little Mix is de host van de avond.

De 2020 MTV EMAs zijn op zondagavond 8 november wereldwijd vanaf 21.00 uur te zien op MTV. De pre-show start om 20.00 uur.