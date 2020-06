'Amy Schumer Learns to Cook' vanaf zondag nieuw op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2020

Wil je op een leuke manier leren koken in deze tijden van lockdown en quarantaine? Chef-kok Chris Fischer doet het voor aan zijn vrouw, de comédienne Amy Schumer – en wij mogen meegenieten.

Chris is gespecialiseerd in de zogeheten farm-to-table cuisine, waarbij gekookt wordt met verse producten die direct van de lokale boer komen. Samen met Amy bereidt hij heerlijke maaltijden die iedereen thuis kan maken. Het echtpaar filmt de serie zelf, omdat ook zij in quarantaine zitten. Als kijker krijg je zo meteen een leuk inkijkje in hun persoonlijke leven.

Amy kijkt er op haar beurt erg naar uit: 'Chris en ik hebben er zin in om onze twee passies te combineren – voor Chris koken en voor mij eten.' Een kok en een comédienne, dat wordt dus lekker lachen!

'Amy Schumer Learns to Cook', vanaf zondag 14 juni om 21.00 uur op TLC.