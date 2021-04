Amy Adams schittert in de officiële trailer van 'The Woman in the Window'

Anna Fox (Amy Adams), een kinderpsycholoog die lijdt aan agorafobie (pleinvrees), houdt het perfecte gezin aan de overkant van de straat goed in de gaten door de ramen van haar woning in New York City.

Haar leven komt volledig op zijn kop te staan wanneer ze onbedoeld getuige is van een brute misdaad. In deze spannende psychologische thriller, gebaseerd op de aangrijpende bestseller en bewerkt door Tracy Letts, worden schokkende geheimen onthuld en is niets of niemand wat het lijkt.

'The Woman in the Window' is wereldwijd beschikbaar op Netflix vanaf 14 mei.