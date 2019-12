Amazon Studios kondigt vierde seizoen van 'The Marvelous Mrs. Maisel' aan

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

Amazon Studios heeft vandaag aangekondigd dat er vierde seizoen van de Emmy en Golden Globe-Award winnende komedie 'The Marvelous Mrs. Maisel' komt.

Het derde seizoen is vrijdag 6 december op Amazon Prime in première gegaan. 'The Marvelous Mrs. Maisel' is afgelopen week twee keer genomineerd voor de Golden Globes; voor de Best Television Series in Musical of Comedy en actrice Rachel Brosnahan, is genomineerd voor de Best Performance Actress in a Series, Musical or Comedy.

'Wij waren super blij om te horen dat wij onze locatie niet hoefden te verlaten', aldus schepper en uitvoerend producent Amy Sherman-Pallasino en executive producer Daniel Palladino. 'Wij willen Amazon bedanken voor hun geloof en steun, hun samenwerking en enthousiasme om ons wederom te laten samenwerken met onze favorieten mensen, de cast en crew van Maisel.'

''The Marvelous Mrs. Maisel' is een wereldwijd fenomeen en seizoen 3 is dan de serie met het meest bekeken openingsweekend ooit. Wij zijn zo blij dat onze Prime Video kijkers het verhaal van Midge verder zien gaan in Seizoen 4', aldus Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios.

'Amy en Dan hebben zulke grappige, charmante en herkenbare karakters gecreëerd, samen met hun onnavolgbare humor een oog voor detail, zullen onze kijkers blij zijn met nog een seizoen over de wereld van 'The Marvelous Mrs. Maisel'.'

In het derde seizoen van 'The Marvelous Mrs. Maisel', ontdekken Midge en Susie dat het tour leven met Shy glamoureus, maar nederig is. Zij leren showbusiness lessen die ze nooit zullen vergeten. Joel worstelt met het ondersteunen van Midge tijdens het nastreven van zijn eigen dromen, Abe omarmt een nieuwe missie en Rose ontdekt dat ook zij talenten heeft.

'The Marvelous Mrs. Maisel' is winnaar van zestien Emmy Awards, waaronder Outstanding Comedy- serie, drie Golden Globes: Beste TV-Series/Comedy, vijf Critics’ Choice Awards: met onder andere die voor Beste Comedy Series, twee PGA Awards, een WGA Award en een Peadbody Award.

De acteurs van 'The Marvelous Mrs. Maisel' zijn, Emmy en Golden Globe winnares Rachel Brosnahan, vier keer Emmy winnaar Tony Shalhoub, twee keer Emmy winnaar Alex Borstein, Emmy genomineerde Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron en Emmy winnaar Jane Lynch.

