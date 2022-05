Amazon Studios bevestigt bron voor tweede seizoen van 'Reacher'

Amazon Studios heeft bevestigd dat seizoen twee van 'Reacher' gebaseerd zal zijn op Bad Luck and Trouble, het 11e boek in de Jack Reacher serie, geschreven door Lee Child.

Met dit nieuws bevestigt Amazon ook dat Maria Sten, in de rol van Frances Neagley, zal terugkeren naar 'Reacher' voor seizoen twee, en de hoofdrol zal spelen tegenover Alan Ritchson.

Over seizoen twee: Wanneer de leden van Reachers oude militaire eenheid dood worden gevonden, heeft Reacher maar één ding in zijn hoofd: wraak.

De opnames voor het tweede seizoen van 'Reacher' zullen deze herfst plaatsvinden.

'Reacher' werd verlengd voor een tweede seizoen drie dagen na het spannende debuut op Prime Video. De serie staat in de top vijf van meest bekeken series ooit van Prime Video, zowel in de VS als wereldwijd, met veel fans die alle acht afleveringen verslonden in de eerste 24 uur na de release.

Gebaseerd op de romans van Lee Child, die uitvoerend producent is van de serie, wordt 'Reacher', met in de hoofdrol Alan Ritchson ('Titans', 'Smallville'), geproduceerd door Amazon Studios, Skydance Television, en Paramount Television Studios. 'Reacher' is geschreven voor televisie door de Emmy-genomineerde schrijver Nick Santora, die ook uitvoerend produceert en als showrunner fungeert.

'Reacher' volgt Jack Reacher, een veteraan militaire politie-onderzoeker die nog maar net in het burgerleven is gestapt. Reacher is een zwerver, zonder telefoon en met alleen noodzakelijke spullen als hij door het land reist en de natie verkent die hij ooit diende. Wanneer Reacher aankomt in het kleine stadje Margrave, Georgia, treft hij een gemeenschap aan die worstelt met de eerste moord in 20 jaar. De politie arresteert hem onmiddellijk en ooggetuigen beweren dat Reacher op de plaats van het misdrijf was. Terwijl hij zijn onschuld bewijst, begint zich een diepgewortelde samenzwering af te tekenen, die Reachers scherpe geest en harde vuisten zal vergen. Eén ding is vooral zeker: ze hebben de verkeerde kerel uitgekozen om de schuld op zich te nemen.