Amazon Prime Video lanceert trailer van 'All Or Nothing: Tottenham Hotspur'

De trailer biedt een blik op de unieke toegang achter de schermen in 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' die de passie en emotie van het seizoen 2019/20 vastlegt.

De serie laat liefhebbers, alle belangrijke gebeurtenissen bij de prestigieuze voetbalclub zien, waaronder de komst van José Mourinho als de nieuwe hoofdcoach van de club. De serie volgt het uitgebreide werk van de club om de omgeving te helpen transformeren, maar kijkers krijgen ook exclusieve toegang tot een seizoen als geen ander, met inbegrip van behind-the-scenes van de club en de reactie op de stopzetting van de Premier League.

De eerste drie afleveringen worden exclusief gelanceerd op maandag 31 augustus op Prime Video, in meer dan 200 landen en regio’s wereldwijd.

De volgende drie afleveringen zullen op maandag 7 september van start gaan en de laatste drie afleveringen van de serie, inclusief een exclusieve bonusepisode, zullen op maandag 14 september beschikbaar zijn voor de Prime leden.