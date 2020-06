Amazon Prime Video kondigt virtueel 'Pride Inside' Festival aan

Tijdens het virtueel festival zijn er bijdrages van wereldberoemde zangers zoals Betty Who, Vincint, The Aces en Greyson Chance, de beroemde choreografen Parris Goebel en Ryan Heffington, 'RuPaul's Drag Race' alumni met onder andere Manila Luzon, Heidi N Closet, Monique Heart, inclusief Lady Bunny en nog veel meer - allemaal te zien op: PrimeVideoPrideInside.com.

Het 'Pride Inside' Festival is in samenwerking met Black AIDS Institute en de Nationale Queer en Trans Therapists of Color Network.

Amazon Prime Video organiseert, ter ere van de LGBTQIA+ gemeenschap en al hun bondgenoten op 27 en 28 juni, een wereldwijd virtueel Pride Festival: 'Pride Inside', op PrimeVideoPrideInside.com.

Het festival zal onder meer bestaan uit muziek optredens van gerenommeerde artiesten zoals Betty Who, Vincint, The Aces en Greyson Chance; de beroemde choreografen Parris Goebel (Savage X Fenty Show) en choreograaf Ryan Heffington, die je exclusieve dansmoves leert; zestien drag queens van RuPaul's Drag Race, waaronder Manila Luzon, Monique Heart, Heidi N Closet, Raja en Gia Gunn, evenals de iconische Lady Bunny. Zij zullen optreden op het hoofdpodium van dit virtuele festival, make-up tutorials geven en deelnemen aan verschillende panelgesprekken.

Amazon Studios en Prime Video vinden het belangrijk om te ondersteunen en bij te dragen aan het Black AIDS Institute en aan de National Queer en Trans Therapists of Color Network die tijdens het Pride Inside Festival elk een eigen platform hebben om meer informatie te delen over hun missie om het bewustzijn te vergroten tijdens dit virtuele event.

Het 'Pride Inside' festival is een innovatieve, 360° ervaring. Op PrimeVideoPrideInside.com kunnen gebruikers een profiel aanmaken waarmee ze tot 9 vrienden kunnen uitnodigen om samen het festival te beleven via peer-to-peer video. Het virtuele festival zal wereldwijd beschikbaar zijn met een maximale capaciteit van 2 miljoen gebruikers.

Als virtuele deelnemer kan je naast muzikale optredens en danslessen ook een aantal interactieve ruimtes bezoeken die we graag even uitlichten.

Vier en maak mee:

Sashay in Pride met Drag Queen Superstars! Zestien van de meest populaire Drag Queens van RuPaul's Drag Race sieren de 'Pride Inside' Main Stage.

Drag Superstars Manila Luzon, Monique Heart, Trinity the Tuck en Lady Bunny leiden vier verschillende Main Stages en geniet van hun gesprekken met een ware 'Tea with the Queens'.

Wees verrast over het talent en de creativiteit van de huiskamer sing-alongs van RuPaul's Drag Race alumni met onder andere Raja, Valentina en Heidi N Closet.

Bezoek de 'Glamazon Salon' om alle beauty tricks & tips te leren. Of het nu gaat om de wenkbrauwen van Heidi N Closet, Lady Bunny's hilarische make-up parodie of een volledige tutorial van je favoriete merk of influencer, je zult zeker vermaakt en opgeleid zijn om je eigen look te creëren.

Neem een kijkje bij het theater om te genieten en samen met de LGBTQIA+ gemeenschap dit festival te vieren. Bekijk scènes uit de bekroonde serie 'The Marvelous Mrs. Maisel' en 'The Transparent', 'Musicale Finale' en de gloednieuwe mini-doc getiteld 'Love Me Like You Should: The Brave and Bold Sylvester' met interviews met Billy Porter, Martha Wash en meer.

Zin om te ontspannen? Neem dan een virtueel bad om de stress van je af te laten glijden in de Audible Sleep Sound Bath Studio.

Geniet en creëer:

Maak je eigen virtuele Pride parade online.

Neem een kijkje op de True Color Shop en ontwerp gratis een 'Pride Inside' T-shirt.

Ontwerp je eigenlijk Pride flag online of maak er eentje thuis met de DIY tutorial.

Luister en leer:

Luister en leer tijdens LGBTQ&A Podcast Live! Voor deze unieke 'Pride Inside' editie zal gastheer Jeffrey Masters in gesprek gaan met Black AIDS Institute en National Queer en Trans Therapists of Color Network en acteurs van Amazon Original shows beschikbaar op Prime Video, waaronder Alexandra Billings ('Transparant'), Trace Lysette ('Transparant'), Shakina Nayfack ('Transparant'), en Jonny Cota ('Making the Cut').

Leer meer over het Black AIDS Institute en de National Queer en Trans Therapists of Color Network liefdadigheidsinstellingen en hun belangrijke missie, inclusief hoe u hen kunt steunen of hoe u hen kunt bereiken.

Amazon omarmt de creativiteit, het drive en de kracht van onze LGBTQIA+ gemeenschap en bondgenoten. Naast het "Pride Inside" festival zal Amazon dit vieren met de onderstaande activiteiten.

Amazon Music heeft de Pride History voor Alexa gelanceerd. Op deze manier kunnen klanten elke dag Alexa vragen met om een nieuw verhaal uit deze rijke geschiedenis, wat geïllustreerd wordt met soundstracks en liedjes uit die tijd. De verhalen worden verteld door Melissa Etheridge, Tegan en Sara en Kim Petras. Deze unieke tool werd ontwikkeld samen met Matthew Riemer, mede-oprichter van het @lgbt_history Instagram-account en co-auteur van 'We are Everywhere'.

Fact-checking

Vraag Alexa voor feiten met betrekking tot LGBTQIA+ en Pride met Glamazon Pride Facts Skill. De Glamazon Pride Facts is een samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de Human Rights Campaign & het LGBTQ+ Victory Institute. Zeg gewoon "Alexa, open Glamazon" om te beginnen.

Films & Series op Prime Video

Een verzameling van films en series is beschikbaar gesteld op https://www.amazon.com/PrideCollection die de LGBTQIA+ geschiedenis, verhalen en acteurs viert op Prime Video. Deze omvatten Amazon Originals zoals 'Homecoming': Seizoen 2 met Janelle Monáe, Emmy en Golden Globe bekroonde serie 'Transparent', plus films, series en documentaires zoals Rocketman. Stream op Fire TV, Fire Tablet, of andere apparaten waar Prime Video beschikbaar is.

Over de Goede Doelen:

Black AIDS Institute

Black AIDS Institute: Het Black AIDS Institute (BAI), dat in mei 1999 werd opgericht, is de belangrijkste 'Black think and do tank' in Amerika, die al twee decennia werk verricht om een einde te maken aan de zwarte hiv-epidemie.

National Queer and Trans Therapists of Color Network

National Queer and Trans Therapists of Color Network (NQTTCN) is een organisatie die zich inzet voor de geestelijke gezondheid van queer en trans mensen van diverse afkomsten. (QTPoC) met als algemeen doel de toegang tot geestelijk gezondheid en hulp te vergroten.