Amazon Prime Video kondigt release datum aan van 'Goliath'

Amazon Prime Video kondigde aan dat het vierde en laatste seizoen van de populaire Amazon Original-serie 'Goliath', met Academy Award- en Golden Globe-winnaar Billy Bob Thornton in de hoofdrol, op 24 september van start gaat.

In het laatste seizoen keert Billy terug naar zijn Big Law roots nadat Patty (Nina Arianda) een baan heeft aangenomen bij een prestigieus advocatenkantoor in San Francisco. Samen proberen ze een van Amerika's meest verraderlijke Goliaths neer te halen: de opioïde industrie.

Terwijl Billy worstelt met zijn eigen chronische pijn en Patty het gevoel heeft dat ze wordt gebruikt, wordt hun loyaliteit op de proef gesteld. Hierdoor komt hun partnerschap op het spel te staan. In een wereld waar je met geld alles kan kopen, zelfs gerechtigheid, zullen ze alles moeten riskeren om te doen wat juist is. In Goliath schitteren Billy Bob Thornton, Nina Arianda, Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone en J.K. Simmons.

'Goliath' is een productie van Amazon Studios, met uitvoerende producenten Lawrence Trilling ('Parenthood'), Geyer Kosinski ('Fargo'), Jennifer Ames en Steve Turner ('Boardwalk Empire').