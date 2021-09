Amazon Prime Video kondigt nieuwe Amazon Original 'The Ferragnez - The Series' aan

Amazon Prime Video kondigt vandaag een nieuwe Italiaanse Amazon Original unscripted serie, 'The Ferragnez - The Series' aan, met in de hoofdrol het beroemde jonge koppel: Chiara Ferragni en Fedez.

Chiara Ferragni is een digitale ondernemer en mode-icoon met meer dan 24 miljoen volgers op Instagram, zij werd gekroond tot nummer één in de 'Most Powerful Influencers in Fashion' lijst door Forbes. Fedez is een veelzijdige artiest met meer dan 60 platina platen en 12 miljoen Instagram volgers. Fedez was een deelnemer aan de populaire Amazon Original serie 'Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo' Seizoen 1, en de gastheer van het enorm succesvolle 'LOL - Chi ride è fuori' Seizoen 1. De achtdelige serie, geproduceerd door Banijay Italia voor Amazon Studios, wordt in december 2021 wereldwijd exclusief gelanceerd op Prime Video in 240 landen en gebieden.

Het koppel, ook bekend als de Ferragnez, heeft miljoenen volgers op Instagram, met wie ze hun belangrijke mijlpalen delen. Nu, dankzij de Amazon Original docu-realityserie 'The Ferragnez - The Series', zullen publiek en fans exclusief toegang krijgen achter de schermen van hun dagelijks leven.

Gefilmd tijdens een speciale en buitengewone periode in hun leven, een eind 2020 en begin 2021, zal de serie fans een inkijkje geven in het familieleven; van Chiara's tweede zwangerschap, Fedez' eerste deelname aan het wereldberoemde Sanremo Music Festival, tot de geboorte van hun tweede kind, Vittoria. Dit allemaal naast een hectisch professioneel en sociaal leven. Deze intieme inkijk toont op gevoelige en ironische wijze de passies, vreugdes, tranen en ambities van een jong koppel dat tegelijkertijd buitengewoon en volkomen normaal is. Chiara en Fedez openen de deuren van hun huis en geven zichzelf en hun relatie bloot. Het publiek krijgt hartverwarmende, nooit eerder vertoonde aspecten van hun persoonlijkheid en hun leven samen te zien. In de serie komen ook hun oudste zoon, de kleine Leone, hun ouders, Chiara's zussen Valentina en Francesca en hun partners, Fedez' grootmoeder Luciana, en vele andere mensen uit de omgeving van het stel aan het woord, waardoor een volledig familieportret ontstaat.

'Het afgelopen jaar is vol emoties geweest in zowel ons professionele als persoonlijke leven', legden Chiara Ferragni en Fedez uit. 'In het afgelopen jaar hebben we de Ambrogino d'Oro-onderscheiding gekregen, het Sanremo Music Festival, de geboorte van Vittoria, het begin van de pandemie die, zoals voor iedereen, ons dagelijks leven blijft beïnvloeden. Het afgelopen jaar heeft ons ook de tijd gegeven om aan onszelf te werken, als koppel en als gezin. Het is een jaar geweest om nooit te vergeten.'

'Deze nieuwe fantastische Italiaanse Amazon Original productie is het nieuwste voorbeeld van onze inzet en investering in de Italiaanse creatieve gemeenschap', aldus Georgia Brown, hoofd European Originals, Amazon Studios. 'Ik weet zeker dat 'The Ferragnez - The Series' het publiek van Prime Video in Italië en wereldwijd zal boeien door een ongekend perspectief te bieden op dit iconische koppel.'

''The Ferragnez' is een authentieke, grappige, intieme, hartelijke en vermakelijke serie die Prime Video-kijkers een unieke en exclusieve kijk biedt in Chiara, Fedez en hun hele familie', legt Nicole Morganti, hoofd Amazon Originals, Italië uit. 'Deze serie toont het leven van een jong stel dat hun verhaal zonder filters deelt, met geestige eerlijkheid en verrassende transparantie, om zo in contact te komen met hun fans. Vol met wendingen heeft 'The Ferragnez - The Series' alle kwaliteiten die nodig zijn om interessant te zijn en een moment van puur escapisme te worden voor zowel fans als degenen die nieuw zijn voor het stel.'

'We zijn erg blij om onze samenwerking met Amazon Prime Video voort te zetten. Na FERRO en Dinner Club, heeft 'The Ferragnez - The Series', ons een nieuwe en spannende uitdaging gegeven, zowel vanuit narratief als productief oogpunt', voegt Fabrizio Ievolella, CEO van Banijay Italia, toe. 'We zijn ongelooflijk trots om het verhaal van een van de meest bekende Italiaanse families te vertellen, vanuit een totaal nieuw perspectief, weg van de wereld van de sociale media. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder dat Chiara en Federico ons hun vertrouwen hadden geschonken, en daar danken wij hen voor. Ze openden de deuren naar hun privéleven, het koppel deelde hun vreugdes, angsten, successen en ontberingen, en toonde het publiek hun ware zelf.'

Deze serie is een vervolg op de voortdurende samenwerking die het koppel heeft met Amazon Prime Video. Fedez is social brand ambassadeur voor Prime Video in Italië, en hij was een van de deelnemers in seizoen één van 'Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo', de eerste Italiaanse Amazon Original show, en 'LOL: Chi ride è fuori''s scheidsrechter en gastheer. Terwijl Chiara een van de juryleden was in het eerste seizoen van 'Making the Cut', de Amazon Original modewedstrijd gepresenteerd door Heidi Klum en Tim Gunn, en ze is de ster van de documentaire Chiara Ferragni Unposted, gepresenteerd in 2019 op het filmfestival van Venetië en exclusief beschikbaar op Amazon Prime Video.

De achtdelige serie, geproduceerd door Banijay Italia voor Amazon Studios, zal in december 2021 wereldwijd exclusief beschikbaar zijn op Prime Video in 240 landen en gebieden.